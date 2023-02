Zam furyası vites artırdı: Kırmızı et fiyatları cep yakacak!

"15 GÜN ARALIKLARLA ETE ZAM YAPILIYOR"

"Fırsatçılık depremzedelere yardım etmek için kullanılıyor"

Kahramanmaraş, bir gün üst üste iki şiddetli depremle sarsıldı ve tüm Türkiye ekonomisini etkiledi. Arama ve kurtarma operasyonları hala devam ediyor, ancak fırsatçılar fahiş fiyatlarla birçok bölgede bulunuyor. Bu kapsamda et fiyatlarının yükselişinin de önüne geçilemiyor. Samsun'da Kasaplar Odası'nın başkanlık görevini yürüten Ömür Şen, fiyat artışının nedeninin daha yüksek yem, mazot ve diğer maliyetler olduğunu söyledi. Şen, son günlerde bahsi geçen yem ve mazot fiyatlarına herhangi bir zam yapılmadığını akardı. Ömür Şen, bu gelişmelere rağmen karkas etinin kilosunun ağırlığı 130 TL'den 170 TL'ye çıktığını ifade etti.Kasaplar Odası'nın 170 TL olan kırmızı etin kilosunun 260 TL'den satılması gerektiğini söylemesi kasaplar tarafından büyük tepkiyle karşılanırken konuyla ilgili açıklama yapan Ömür Şen, bu durma birinin dur demesi gerektiğini kaydetti. Ömür Şen, yaptığı açıklamada, artan et fiyatlarını anlamadığını belirterek, şunları söyledi:“Samsun'da 15 gündür karkas miktarı sürekli arttı. 15 gün önce 130 TL olan karkas ağırlığı 5'er 5'er sürekli artıştan dolayı 170 TL'ye çıktı.Bu maliyetler de eklenince kemikleri çıkarıldığında 1 kilo kıymayı 250 TL'ye satmak zorunda kalacağız. 250. TL, blok et ise 260 TL olacak. Herkes bu zor dönemde maliyetleri artırmadan yardım etmek isterken, yetiştiricilerin neden karkas ağırlığını artırdığı açık değil.Ömür Şen, söylediklerinin yanı sıra depremzedelere yardım yapıldığı günlerde çobanların fırsatçı arayışlarına da yanıt veriyordu. Şen, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Herkesin seferber olduğu bu günlerde, yetkilileri etin kilosunda yapılan zammı soruşturmaya ve sorumlular hakkında gerekli önlemleri almaya davet ediyorum. Tüm ustalarımız depremzedelere yardım etmek için zamanla yarışıyor. Üreticilerim firsatçılık yapmasının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Fiyatlar bu şekilde artmaya devam ettiği süre içinde Ramazan ayında etin ağırlığı en az 300 TL olacak. Buna mutlaka müdahale edilmeli.."