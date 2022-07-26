GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 21:30

Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!

Her sabah ürünlere zam gelmesi vatandaşı zor duruma sokmaya devam ediyor. Kahvaltıların temel besinlerinden olan yumurtaya gelen zam da insanları şok etti. Peki yumurta ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 21:30
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Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!


Vatandaş her güne yeni bir zam haberiyle uyanmaya devam ediyor. Geçinmekte zorluk çeken vatandaşın evinde temel gıdalardan biri olan yumurta da zamlardan nasibini aldı. Peki yumurtanın güncel fiyatı ne kadar oldu? Yumurta zamlarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yumurta zamları

Geçtiğimiz 10 gün içerisinde 30 TL'ye satılabilen yumurtanın kolisi geçtiğimiz gün 60 TL oldu. Bir haftada iki katına çıkan Yumurta Fiyatları insanları şoka uğrattı.



Artan Yumurta Fiyatları

Daha da yükselmesi gerekiyor

Yumurta üreticilerine göre yumurta maliyetinin kurtarılması için fiyatlarının y0 TL'ye yükselmesi gerekiyor. Diyarbakır'da iki katına satılan yumurta fiyatlarından sonra açıklama yapan yumurta üreticileri yem ve nakliye fiyatlarının arttığını ve maliyetin kurtarılması için fiyatların daha da artması gerektiğini söyledi. Diyarbakır'da yumurta üretimiyle ilgilenen Vehbi yalın, bu fiyatlarla bile üreticilerin zararda olduğunu, beyaz yumurta satışı 55-60 TL bandındayken kahverengi yumurtanın şu an piyasada bile olmadığının, kahverengi yumurtanın beyaz yumurtadan 5 TL daha fazla olduğunun ve bu fiyatlarla bile yumurta üreticilerinin maliyetini karşılayamadığının altını çizdi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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