Vatandaş her güne yeni bir zam haberiyle uyanmaya devam ediyor. Geçinmekte zorluk çeken vatandaşın evinde temel gıdalardan biri olan yumurta da zamlardan nasibini aldı. Peki yumurtanın güncel fiyatı ne kadar oldu? Yumurta zamlarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 21:30
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Her sabah ürünlere zam gelmesi vatandaşı zor duruma sokmaya devam ediyor. Kahvaltıların temel besinlerinden olan yumurtaya gelen zam da insanları şok etti. Peki yumurta ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 21:30