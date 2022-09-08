Market ve fırınların yanı sıra halk ekmeğinde uyguna satılan ekmek fiyatlarına da zam yapılacağı gündeme gelirken artan buğday fiyatları üzerine ne kadar zam geleceği araştırılmaya başlandı. Dış ülkeler arasında yaşanan olayların etkileri devam etmektedir. Ukrayna ile gerçekleştirilen tahıl sevkiyatında Avrupa'ya gittiğinde Putin, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı içerisinde Ukrayna'dan başlayarak giden gemilerden 87 tanesinin tahıl yüklü olduğunu belirtti. Bu gemilerden yalnızca 2 tanesinin Afrika'ya gittiği gözlemlenirken diğerlerinin ise Avrupa'ya gittiği tespit edildi.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 10:19
Zam hedefinde şimdide ekmek yer aldı! Vatandaşlara bir zam haberi daha ekmek fiyatı arttı
Son zamanlarda zam haberleri üst üste gelirken elektrik ve doğalgazın arkasından ekmek fiyatlarına da zam geleceği haberleri vatandaşlara duyuruldu. Buğday fiyatlarının artması üzerine ekmek fiyatları arttı. Ekmek fiyatı kaç TL oldu? Ekmeğe ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 10:19
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