Zam hedefinde şimdide ekmek yer aldı! Vatandaşlara bir zam haberi daha ekmek fiyatı arttı













Putin'den sert tepki

Market ve fırınların yanı sıra halk ekmeğinde uyguna satılan ekmek fiyatlarına da zam yapılacağı gündeme gelirken artan buğday fiyatları üzerine ne kadar zam geleceği araştırılmaya başlandı. Dış ülkeler arasında yaşanan olayların etkileri devam etmektedir. Ukrayna ile gerçekleştirilen tahıl sevkiyatında Avrupa'ya gittiğinde Putin, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı içerisinde Ukrayna'dan başlayarak giden gemilerden 87 tanesinin tahıl yüklü olduğunu belirtti. Bu gemilerden yalnızca 2 tanesinin Afrika'ya gittiği gözlemlenirken diğerlerinin ise Avrupa'ya gittiği tespit edildi.Avrupa ülkelere gönderilen tahıl yüklü gemilerden önce sömürgeciliği artış göstermesi üzerine Putin, geçmiş zamanda olduğu gibi Avrupa ülkeleri sömürgecilik yaparak gelişmekte olan ülkeleri kandırılmasına sert tepki verdi. Avrupa'da hala devam eden küresel gıda krizinin gün geçtikçe artış göstermesi üzerine Putin, tahıl ve diğer gıdaların alışverişinde farklılık yaşanması ve bu sayıların sınırlanması adına Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerin yapılacağının altını çizdi.