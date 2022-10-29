EKONOMİ
29 Ekim 2022 - 09:47

Zam hesaplaması sil baştan yapıldı! Ocak 2023 en düşük memur, emekli maaşı asgari ücret belirlendi!

Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahminini güncellemesi ardından memur, emekli maaşı ce asgari ücret zammı hesaplaması değişti. İşte yeni maaşlar.

EKONOMİ
29 Ekim 2022 - 09:47
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Zam hesaplaması sil baştan yapıldı! Ocak 2023 en düşük memur, emekli maaşı asgari ücret belirlendi!


Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamda. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi ardından Ocak 2023 emekli ve memur zammı için yeni maaş hesapları yapılmaya başlandı. Aynı zamanda asgari ücret zammında da hesaplar sil baştan değişiyor. Peki, Ocak 2023’te emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak, asgari ücret ne kadar olur? İşte detaylar…

Memur ve emekli maaşlarında hesap değişiyor

Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahminini güncellemesi sonrasında Ocak ayında yapılacak memur, emekli ve asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılıyor. Milyonlarca kişi Temmuz ayından bu yana yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu.



Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon oranı yüzde 65,2’ye yükseldi. Enflasyon rakamları özellikle yıl sonu için daha fazla önem taşıyor. Bunun nedeni ise asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammının belirlenmesinde kilit nokta olması.

Emekli

Maaşlar beklenenden daha fazla yükselecek

Vergi uzmanı Murat Bal, konuk olduğu canlı yayında en düşük emekli, memur maaşı ve asgari ücreti tek tek hesapladı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin artması nedeniyle enflasyonun daha da artacağının göstergesi olduğunun altını çizen Bal, yeni yılda maaşlarda beklenenden daha fazla artış olacağını söyledi.

Yeni maaşları tek tek hesaplayan Bal, yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonun TÜFE’de yüzde 83,45, ÜFE’de yüzde 151,50 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, yıl sonunda enflasyonun en az yüzde 85 ila 90’ın üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Ocak 2023 En düşük SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Vergi Uzmanı Murat Bal, Ocak 2023 itibariyle şu an en düşük 3 bin 500 lira olan maaşın yüzde 65,2 zam ile 5 bin 782 lira; en düşük memur emeklisi maaşının ise 6 bin 78 liradan 10 bin 40 liraya yükseleceğini açıkladı.

Ocak 2023 asgari ücret ve memur maaşı ne kadar olacak?

Murat Bal’ın yüzde 65,2’lik zam oranı hesaplamasına göre, Ocak 2023’te asgari ücret 9 bin 86 liraya yükselecek. Memur maaşlarında ise en düşük memur maaşının 15 bin 40 liraya yükseleceği hesaplanıyor.

Memur maaşı, emekli maaşı ve asgari ücret ile ilgili son rakam, 12 aylık enflasyon oranlarının farkı sonrası ortaya çıkacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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