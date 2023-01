Zam müjdesi bitmedi! Emekliye memura yeni zam kapısı açıldı! Bakan miktar için sinyal verdi!

MEMUR MAAŞ FARKLARI







Emekli ve memurlara yapılan yüzde 30 zam sonrasında maaşlara yalnızca yüzde 16'lık kısmı yansımıştı. Vatandaş ise merakla kalan farkların ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki farklar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş farkları ile ilgili vatandaşın yüreğine su serpti. Ayın 15'inde toplu sözleşme ve enflasyon farklı olan yüzde 16.48'lik farkı maaşında gören vatandaşların kalan farkları 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aynı zamanda Emekli Sandığı emeklileri, maluller, vazife malulleri, dul ya da yetim maaşı alanların zamları ve harp ya da vazife malullerinin ek ödemeleri ile ilgili de açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre emekli, malul, vazife malulü, dul ya da yetim maaşı alanlar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren maaşlarında oluşan farkları 15 Ocak 2023 tarihinde PTT şubelerinden 27 Ocak tarihinden itibaren alabilecekler. Bu açıklamalar kapsamında maaşını aylık olanlar alanlar Ocak ayında yalnızca bir aylık; üç ayda bir maaş alanlardan ise Kasım Aralık Ocak aylarında maaş alanlar bir aylık; Aralık Ocak Şubat aylarında maaş alanlar iki aylık; Ocak Şubat Mart döneminde maaş alanlar ise üç aylık farklarını aldı. Bunun sonucunda 2.384.079 kişi ek gösterge farkı aldı ve 7.8 milyar TL hesaplara geçti. Enflasyon farkının sene sonunda açıklanması sebebiyle yüzde 30'luk zam farkının hepsi maaşlara yansımadı ve maaşlar yüzde 16.48 zamlı halde aldılar.Yapılan çalışmalar kapsamında bütün zamlı maaşlar çalışan vatandaşın ve emeklinin hesabına yüzde 30'luk zam olarak Şubat ayı maaşlarında tam olarak yansımış olacak. 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanan enflasyon rakamları sebebiyle Ocak ayı zamlarında yüzde 30'luk zam yatmayarak 15 gün gibi bir süre sonra farklar hesaplara geçti. İlk 6 aylık süre için vatandaşın maaşına yüzde 30 zam yapıldı. Haziran ya da Temmuz ayında bir zam daha gelip gelmeyeceği ile ilgili kesin bir bilgi yok. Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak yüzde 30 zam oranını 4 Ocak günü vatandaşla paylaştı ancak 13.52'lik bir oranın çalışmaları maaşlara kadar yetişmedi. Bu sebeple yüzde 30'luk zam kararı 13 Ocak günü kesinleşti ve Resmi Gazete üzerinden vatandaşla paylaşıldı. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki geçici madde ile birlikte vatandaşın alacağı yüzde 30'luk zam kesinleşmiş oldu.Memurlar her ay 15'inde maaşlarını düzenli olarak alıyor. Yüzde 30'luk zam oranı 13 Ocak günü netleştirildi ancak araya giren hafta sonu tatiliyle birlikte bordro yansıması yetişmediği için yüzde 13.52'lik kısım vatandaşın hesabına maaş gününden sonra fark olarak yatırıldı. Bütün zam çalışmaları bittikten sonra ayın 15'inde zam alan vatandaşların hesaplarına yüzde 13.52'lik bir fark yani 14 günlük fark maaşların yatmasından birkaç gün sonra hesaplara geçti.Emekli Sandığı emeklileri ayın 1. günü ile 5. günü arasında maaşlarını alıyor. SSK emeklileri ise ayın 17. günü ile 26. günü arasında; Bağ Kur emeklileri her ay 25. gün ve 28. gün arasında maaşlarını alıyor. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1 Şubat tarihinde hesaplarına geçeceği için ek bir ek fark ödeme günü belirlenmedi, tüm zam miktarının hesaplara geçmesi bekleniyor. Aynı zamanda ek göstergeler de merakla araştırılıyor. Yüzde 30 zam sonrası en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. İşverenler için devlet desteği de 400 TL olarak belirlendi. Asgari ücret desteği ile birlikte 1 milyon 700 bin işveren bu desteği almaya hak kazanacak.2022 senesinde emekli olan devlet memurları 3600 ek gösterge ile birlikte ek ikramiye almaya da hak kazanıyor. Hizmet yılı gibi etkenler alınacak ikramiye tutarını da değiştirecek. İkramiyeler yalnızca bir kere alınabilecek. Ek ikramiye tutarları Temmuz ayında yapılacak zam oranı ile birlikte tekrardan hesaplanacak. 1. derecede olan bütün çalışanların ek gösterge puanları 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, müdür gibi alanlarda ise 3600'e çıktı. Memurların ek göstergeleri maaşlarına eklenecek. Ek göstergesi 3600 olan çalışanlar 2 bin 115 TL, 30 senelik çalışma süresi olanlar 2 bin 240 TL ek gösterge ödemesi alacak. 3600 ek göstergesi olan ve 25 sene çalışma süresi olan vatandaşlar 2 bin 463 TL, 30 sene çalışma süresi olanlar ise 2 bin 587 TL ek ödeme alacak.SSK üzerinden emekli olan vatandaşlar maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre almaya devam ediyor. Bu şartlarda son rakamı 9 olanlar 17. gün; 7 olanlar 18. gün; 5 olanlar 19. gün; 6 olanlar 23. gün; 4 olanlar 24. gün; 2 olanlar 25. gün ve 0 olanlar 26. gün maaşlarını alabilecek.Bağ Kur emekli maaşlarının tahsis numarasına göre yapıldığı da biliniyor. Buna göre son rakamı 9, 7 ve 5 olan vatandaşlar 25. gün; 3 ve 1 olanlar 26. gün; 8, 6 ve 4 olanlar 27. gün; 2 ve 0 olanlar 28. gün emekli maaşlarını çekebilecek.Ek göstergesi 3600 olan ve 25 yıl hizmet süresi olanların artışı 2 bin 115 TL; ek göstergesi 600 artanlar 260 TL; 3600 olan ve 30 sene hizmet süresi olanlar 2 bin 240 TL; 2200'den 3600'e çıkan ve 25 sene hizmet süresi olanlar 2 bin 463 TL artış alıyor.Yapılan yüzde 30'luk zam sonrasında memurların maaşları da belirlendi. Yeni duruma göre öğretmen maaşı 15 bin 958 TL; üniversite mezunu memur 12 bin 619 TL; uzman öğretmen 17 bin 547 TL; polis memuru 17 bin 871 TL; hemşire 15 bin 376 TL; avukat 20 bin 130 TL; genel müdür 38 bin 751 TL maaş alacak. Belirlenen bu maaşlara bölgesel ödeme, ek ders, vekalet, döner sermaye, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil değildir. Aile ve çocuk yardım ödeneği ise maaşlara dahil edilerek hesaplanmıştır.Emeklilerden ek göstergesi 600 artanlar 260 TL; 3600'e çıkan ve 25 sene hizmet süresi olan 2 bin 115 TL; 2200'den 3600'e çıkan ve 25 sene hizmet süresi olan 2 bin 463 TL ek gösterge ödemesi alıyor. Emekli ikramiyeleri ise 3600 olan ve 25 sene hizmet süresi olanların 53 bin TL; 2200'den 3600'e çıkan ve 25 sene hizmet süresi olanların 62 bin TL arttı. Yapılan tüm bu hesaplamalara göre en düşük emekli maaşı tutarı 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Asgari ücret tutarı Haziran ayına kadar devam edecek. Aynı zamanda yapılan bir düzenlemeye göre SGK personeli mesai yapmaları durumunda her saat için 27 TL ödeme alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen karara göre Resmi Gazete'de duyuruldu ve fazla çalışma ücreti ödenmeye başladı. Aynı zamanda konuşulan konulardan biri de seçim öncesi AK Parti tarafından memurlara yeni bir zam verilebileceği konusunda. Ancak bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılan yüzde 30 zam oranına göre en düşük memur maaşı 11 bin 848; en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901; en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 TL oldu.Eğer seçim öncesi vatandaşa yeni bir zam daha yapılırsa bu konunun Mart ayı gibi kesinleşmesi bekleniyor. Seçim için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri düşünülüyor. Ek bir zam olursa seçimden önce gelmesi muhtemel olacak. Konuşulan konular arasında olan ek zam ile ilgili tutar yüzde 15 olarak düşünülüyor. Bu teklif ise Cumhurbaşkanına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz sene hem Ocak hem Temmuz ayında memurlara toplamda yüzde 87 artış yapıldığını, memur emeklilerinin maaşlarının yüzde 16, SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşının yüzde 15.4 artması gerektiğini ve hepsine yüzde 15 zam yansıtıldığını söyledi. Lisans mezunu olan din görevlileri, lisans mezunu hemşire ve müdürlerin ek göstergeleri de 3600 olarak belirlendi. Öğretmenler, yükseköğrenim mezunu din görevlileri, hemşireler, polisler gibi meslek gruplarının ek göstergeleri de 3600 olacak. Ek göstergesi 600 artan emekliler maaşlarında 260 TL artış görecek.Yapılan zamlar sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 836 TL; en düşük SSK ve Bağ Kur emeklisi maaşı 2000 sonrası emekli olanlar için 5 bin 500 TL, 2000 öncesi emekli olanlar için 6 bin 327 TL; Bağ Kur emeklisinin 5 bin 500 TL; Bağ Kur esnaf emeklisinin ise maaşı 5 bin 500 TL olmuş oldu.