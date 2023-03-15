Zam pazarlığı masanın ateşini artırdı! Yüzbinlerce kişinin maaşı değişecek: İşte konuşulan o rakam!







İŞÇİLERE ZAM HABERİ







GÖRÜŞMELER HIZLANIYOR

Kamuda 700 Binden fazla işçi çalıştığı biliniyor. Zam konusunun konuşulduğu toplantıda işverenleri temsilen TÜHİS yer aldı. Alınan kararlar ve teklifler ise merak edilen konular arasında. İşçilerin TÜHİS'ten beklediği haberin ayrıntıları yazının devamında.İşçilerin beklediği zam haberleri için beraber hareket eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ görüşmelere yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara vermişti. Belirli bir sürenin geçmesinin ardından görüşmelerin devam edeceği açıklandı. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 senesi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşme sağlayan işçi tarafının yetkilileri 20 Ocakta bir teklifte bulundu. Sunduğu taleplerinin karşılığını ise TÜHİS'ten bekliyor. Bu sürecin hızlanmasını talep eden işçi tarafının yetkilileri çalışmalar ve görüşmeler yaptı. 9 Mart günü Recep Tayyip Erdoğan ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay görüşme gerçekleştirdi. Kamu sözleşmesinin acilen tamamlanması gerektiğini ve toplumun taleplerini dile getiren Atalay, sürecin hızlanması gerektiğini vurguladı.Daha sonra ise Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile de görüşme gerçekleştirdi. Taleplerin görüşülüp bu ay içerisinde tamamlanmış ve sonucun açıklanmış olması gerektiğini bildirdi. İşvereni temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın çalışmalara başladığı öğrenildi. Görüşmelerin ise bu hafta içerisinde işçilere bildirilmesi bekleniyor.