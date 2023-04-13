Zam pazarlığında işçilere hüsran! Kamu işçileri aylardır bu haberi bekliyordu: 15.000 TL isterken verilen rakam ortaya çıktı!







ERGÜN ATALAY: İŞÇİNİN RAZI OLMADIĞI RAKAMI İMZALAMAYIZ







Türkiye'de yaklaşık 700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı sürüyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, işçi ve işveren tarafı arasında bugün yapılan tekliflerle devam etti. Ancak masada yaşanan kriz, tarafların farklı beklentileri nedeniyle ortaya çıktı. Ayrıntılar haberimizde...İşçi tarafının talebi, yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret oldu. Bununla birlikte, işveren tarafı, ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban ücret teklif etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, işçi tarafının tekliflerini kabul etmediklerini ve işveren tarafının sunduğu teklifin de işçiyi memnun etmediğini açıkladı. Atalay, "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" diyerek, işveren tarafının teklifinin talepleri karşılamadığını belirtti. Bu görüşmeler, binlerce kamu çalışanı ve kamu işçisini ilgilendiriyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, 2023 yılı içinde yapılacak zamların belirlenmesi için masada bulunuyor. İşçi tarafı, daha yüksek bir zam talep ederken, işveren tarafı ise ekonomik şartların zorluğu nedeniyle daha düşük bir zam teklifinde bulunuyor. Öte yandan, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu görüşmelerde, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenecek. Bu süreç, tüm kamu çalışanları ve emeklileri için önemli bir konu olmaya devam ediyor.