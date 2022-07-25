Zam peş peşe geliyor: Yumurta fiyatlarına bir kez daha zam talep edildi! 30'lu yumurta fiyatı ne kadar oldu?

Marketlerde ki zamlar hız kesmeden devam ediyor. Bilhassa yumurta fiyatlarında ki zamlar sürekli artmaktadır. Marketlerde kolisi 50-60 TL olan yumurta fiyatları için açıklamalar art arda geldi. Yumurtaya yapılan sürekli zamların devam edeceğini bildiren üreticiler, maliyet, nakliyat, enerji ve yem fiyatlarından kaynaklı olmasıyla yumurtaya zamların geleceğini belirtti. Üreticiler, raflarda 50-60 TL olan yumurtanın bile az fiyattan satıldığını 30'lu yumurtanın fiyatının 70 TL olması gerektiğini vurguladılar.
Diyarbakır'da yumurta işletmeciliği ve üreticisi olan Vehbi Yalın yumurtalarda ki zamlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yumurta üretiminde maliyetlerin arttığını ve bu fiyatların daha da artacağını belirtti. Şimdilerde satılan yumurta fiyatların üreticileri zarara uğrattığını da ekledi. Vehbi Yalın, 'Beyaz yumurtanın perakende satış fiyatı 50-60 bandında. Şuan piyasada kahverengi yumurta bulunmamakta. Kahverengi yumurtanın ücreti de 5 TL fazla. Üretim fazlalığından dolayı yumurta fiyatları geride kaldı. Şuanda ki satış fiyatları üreticiyi kurtarmıyor, üreticiler zararda' açıklamalarına yer verdi.