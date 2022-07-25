Zam peş peşe geliyor: Yumurta fiyatlarına bir kez daha zam talep edildi! 30'lu yumurta fiyatı ne kadar oldu?













Bir zam daha talep edildi

Marketlerde ki zamlar hız kesmeden devam ediyor. Bilhassa yumurta fiyatlarında ki zamlar sürekli artmaktadır. Marketlerde kolisi 50-60 TL olan yumurta fiyatları için açıklamalar art arda geldi. Yumurtaya yapılan sürekli zamların devam edeceğini bildiren üreticiler, maliyet, nakliyat, enerji ve yem fiyatlarından kaynaklı olmasıyla yumurtaya zamların geleceğini belirtti. Üreticiler, raflarda 50-60 TL olan yumurtanın bile az fiyattan satıldığını 30'lu yumurtanın fiyatının 70 TL olması gerektiğini vurguladılar.Diyarbakır'da yumurta işletmeciliği ve üreticisi olan Vehbi Yalın yumurtalarda ki zamlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yumurta üretiminde maliyetlerin arttığını ve bu fiyatların daha da artacağını belirtti. Şimdilerde satılan yumurta fiyatların üreticileri zarara uğrattığını da ekledi. Vehbi Yalın, 'Beyaz yumurtanın perakende satış fiyatı 50-60 bandında. Şuan piyasada kahverengi yumurta bulunmamakta. Kahverengi yumurtanın ücreti de 5 TL fazla. Üretim fazlalığından dolayı yumurta fiyatları geride kaldı. Şuanda ki satış fiyatları üreticiyi kurtarmıyor, üreticiler zararda' açıklamalarına yer verdi.Vehbi Yalın, yaz aylarında üretimin fazla olması ve işin olmaması nedeniyle yumurtaların para etmediğini vurguladı. 'Birçok tavukçu zararda olduğu için üretimi durdurdu, tavuklarını kesti. Piyasada mal eksilince fiyatlar olması gereken seviyeye ulaştı. Fakat yine de bu fiyatları yetersiz görüyoruz. Yeni bir zammın gelmesi lazım. Çünkü bu fiyatlarla üreticinin kazanması çok zor. Düşük fiyatlar üreticiyi iflas ettirdi. Üreticilerde %30-40 zarar var. Üreticilerde borç altında. Bu fiyatların üzerine bir zam daha gelmesi lazım ki üreticiler kazanabilsin. Yumurtanın kolisi 60-70 TL'den satılması gerekiyor ki üretici kazanabilsin' dedi.