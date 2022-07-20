Her gün yeni bir zam haberine uyandığımız günlerde bir zam da İstanbulkart ile ilgili geldi. Akaryakıt fiyatlarının artışıyla birlikte toplu taşıma ücretleri de durumdan etkilendi. İstanbulkart'a yapılan zamlarla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:19
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Her geçen gün ürünlere gelen zamlar milyonlarca vatandaşın ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Bir zam haberi de İstanbul'dan geldi. İstanbulkart'ın zamlı hali vatandaşla paylaşıldı. Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:19