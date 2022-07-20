GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:19

Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı

Her geçen gün ürünlere gelen zamlar milyonlarca vatandaşın ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Bir zam haberi de İstanbul'dan geldi. İstanbulkart'ın zamlı hali vatandaşla paylaşıldı. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:19
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Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı


Her gün yeni bir zam haberine uyandığımız günlerde bir zam da İstanbulkart ile ilgili geldi. Akaryakıt fiyatlarının artışıyla birlikte toplu taşıma ücretleri de durumdan etkilendi. İstanbulkart'a yapılan zamlarla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbulkart zammı

İstanbulkart zammı vatandaşlarla paylaşıldı. Metro, otobüs ve tramvaya binmek için kullanılan İstanbulkart ücretleri tam yüzde 100 zamlandı. Öğrenci, öğretmen, 60 yaşını geçen vatandaşların kullandığı, zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet çalışanları, milli sporcular, sağlık çalışanları ve basın mensupları tarafından kullanılan Mavi Kart ve Ücretsiz kart ücretlerine de yüzde 72 zam yapıldı. Ücretsiz ve Mavi Kart ücretleri 35 TL iken 60 TL'ye yükseldi.



İstanbulkart Zamlı Hali

Anonim İstanbulkart zamları

Anonim İstanbulkart ücretleri ise 25 TL'den 50 TL'ye, denetim kartı 50 TL'den 75 TL'ye, Ada Sakini Kartı 35 TL'den 60 TL'ye, özel tasarımlı kullanılan İstanbulkart 40 TL'den 60 TL'ye, Araç Kullanım Belgesi Kartı 50 TL'den 75 TL'ye ve Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistem Kartı 35 TL'den 60 TL'ye çıkmış oldu.

Vatandaşlarla paylaşıldı

İstanbulkart'a yapılan tüm zamların listesi internet sitesinde vatandaşlarla paylaşıldı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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