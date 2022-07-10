EKONOMİ
10 Temmuz 2022 - 18:42

Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de eklendi

Ekonomik sıkıntıların her geçen gün artmasıyla birlikte zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Birçok kaleme yapılan zamlardan ekmek fiyatları da etkilendi. Ekmek fiyatlarında artışa giden iller listesine Ankara’da dahil oldu. İşte yeni zamlı ekmek fiyatları…

EKONOMİ
10 Temmuz 2022 - 18:42
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Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de eklendi


Türkiye’de her geçen gün artan geçim sıkıntısı ve ürünlere yapılan zamların ardından vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Birçok ürüne yapılan üst üste zamlardan ekmek fiyatları da etkilendi. Aydın, Mersin ve Eskişehir gibi illerde ekmek fiyatlarına yapılan zammı Ankara da takip etti. Başkentte Ekmek Fiyatlarına Zam geldi.

Ekmek zammı

Zam listesine Ankara da eklendi



Türkiye’nin birçok ilinde ekmek fiyatlarında artışa gidilirken o illere başkent Ankara da eklendi. Ankara’da ekmek fiyatlarına 1 TL zam geldi. Böylelikle 3 TL’den satılan ekmeğin fiyatı 4 TL oldu. zamlı fiyatları bu günden itibaren geçerli olmaya başladı.

Birçok ilde fırıncılar, artan maliyetleri öne sürerek zam yapma yoluna gitti. 200 gram ekmek artık 3 TL yerine 4 TL’den satışa sunulacak. Yapılan zamların ardından Ata ekmeğin fiyatı 8 TL’ye, kepek ekmeğinin fiyatı ise 6,50 TL’ye çıktı.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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