EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:49

Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!

Beş ay önceki yüzde 29'luk artışa rağmen İstanbul'da suyu yeniden artırma planları var. Su zammı için olağanüstü toplantı talebi yapılırken suya gelecek zam vatandaşları yine isyan ettirecek.

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:49
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Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!


İSKİ'nin geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda kademelerine ve aynı zamanda kullanım türlerine göre yüzde 68,34 ile yüzde 90 arasında değişken bir oranda zam talebi sunulmuştu.

Partiler arsında yapılan müzakerelerin sonunda ise bu oran yüzde 29 olarak belirlenmişti. Aradan geçen 5 ayın sınunda suya tekrar zam yapılacağı açıklandı.



İSKİ 13 Eylül'de yeniden toplanacak

İSKİ 13 Eylül'de yeniden toplanacak!

İSKİ Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısını 13 Eylül Salı günü Saraçhane'deki İBB Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yapacağı bildirildi. Toplantının gündemi su ve kanalizasyon tarifelerindeki değişiklikler olacağı belirtilirken bu haberin ardından milyonlarca İstanbullu suya ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı.

Suya ne kadar zam geleceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmazken 3. İSKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 2022 yılının İSKİ ek ödeneği, 2022 yılı yatırım programı revizeleri ile su ve atık su tarifelerinin gündeme alınacağı bildirilirken 3 teklifin masaya yatırılacağı ve değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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