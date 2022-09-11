İSKİ'nin geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda kademelerine ve aynı zamanda kullanım türlerine göre yüzde 68,34 ile yüzde 90 arasında değişken bir oranda zam talebi sunulmuştu. Partiler arsında yapılan müzakerelerin sonunda ise bu oran yüzde 29 olarak belirlenmişti. Aradan geçen 5 ayın sınunda suya tekrar zam yapılacağı açıklandı.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:49
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Beş ay önceki yüzde 29'luk artışa rağmen İstanbul'da suyu yeniden artırma planları var. Su zammı için olağanüstü toplantı talebi yapılırken suya gelecek zam vatandaşları yine isyan ettirecek.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:49
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