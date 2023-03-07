Zamlardan bir tek o etkilenmedi! Opel'in o modeli zamsız satılacak: Listeye bakmayan bin pişman!

Opel'in en çok satan araçlarından biri haline gelen Opel Corsa'nın Mart 2023 tahmini fiyatları belli oldu.
Şubat ayında 20 bin TL zam alan Opel Corsa, bu ay bir kuruş zamma uğramadı. Mart 2023'ten itibaren fiyatlandırılan Opel Corsa, 17 inç elmas kesim jantlara, Ultimate donanım için özel olarak tasarlanmış ön ve arka tamponlara ve çift krom egzoz çıkışına sahiptir.
Ülkemizde üç motor seçeneği ile satılan Opel Corsa, üç motor da benzinlidir. Elegance, Edition ve Ultimate isimleriyle alıcılarını bekleyen bu modeller, trafik sinyali algılama, hız sınırlayıcı, şerit koruma ve aktif şerit tutma, aktif acil fren sistemi (yaya algılama dahil), sürücü yorgunluğu gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini içeriyor.