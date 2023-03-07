Zamlardan bir tek o etkilenmedi! Opel'in o modeli zamsız satılacak: Listeye bakmayan bin pişman!













OPEL CORSA 100 KİLOMETREDE NE KADAR YAKIYOR?

OPEL CORSA 4 MART 2023 FİYAT LİSTESİ

Opel'in en çok satan araçlarından biri haline gelen Opel Corsa'nın Mart 2023 tahmini fiyatları belli oldu.Şubat ayında 20 bin TL zam alan Opel Corsa, bu ay bir kuruş zamma uğramadı. Mart 2023'ten itibaren fiyatlandırılan Opel Corsa, 17 inç elmas kesim jantlara, Ultimate donanım için özel olarak tasarlanmış ön ve arka tamponlara ve çift krom egzoz çıkışına sahiptir.Ülkemizde üç motor seçeneği ile satılan Opel Corsa, üç motor da benzinlidir. Elegance, Edition ve Ultimate isimleriyle alıcılarını bekleyen bu modeller, trafik sinyali algılama, hız sınırlayıcı, şerit koruma ve aktif şerit tutma, aktif acil fren sistemi (yaya algılama dahil), sürücü yorgunluğu gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini içeriyor.Opel Corsa 100 kilometrede ne kadar yakıyor? Sıfır araba almak isteyenler de merak ediyor ve sorunun cevabını araştırıyor. Yaygın bilgilere göre B segmenti Opel Corsa şehir içinde 4,80 lt/100km, şehir dışında 3,60 lt/100km ve ortalama 4,10 lt/100km yakıt tüketiyor. Şubat ayında Opel Corsa 539 bin 900 TL'ye satıldıysa Mart ayında bu aracın fiyatı aynı kaldı.Motor - Şanzıman Donanım Anahtar Teslim Fiyatı 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 539.900 Türk Lirası 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 639.900 Türk Lirası ELEGANCE 674.900 Türk Lirası