MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 01:40

Zamları duyunca afallayan Hülya Avşar, 'fiyatlar uçmuş' diyerek isyan etti!

Son zamanlarda sürekli yükseliş gösteren zamlar ünlü sanatçı Hülya Avşar'ı da isyan ettirdi. Avşar kızı, yüksek fiyatlara karşılık olarak gösterdiği tepkide 'fiyatlar uçmuş' ifadelerini kullandı.

MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 01:40
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Zamları duyunca afallayan Hülya Avşar, 'fiyatlar uçmuş' diyerek isyan etti!


Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Türkiye'deki zamlar karşısında sessizliğini bozdu. Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinin başında gelen Bodrum'da sahneye çıkan Avşar kızı tatil merkezlerinin fiyatları hakkında sorulan soruya  da 'Fiyatlar uçmuş' yanıtını verdi. Hülya Avşar'ın bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Hülya Avşar, 'fiyatlar uçmuş'



Geçtiğimiz yıl ekonomik krizin başladığı günlerde 'Gerekirse simit yeriz' ifadelerini kullanana Hülya Avşar, tatil merkezlerinde müşterilere sunulan fiyatlar hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Simitçi diye anılan Avşar kızı, tatil beldelerinden sunulan hizmetin karşılığı ve beldelerdeki konaklama ücretlerine karşılık çok öfkelendi. Lüks tatil haberleriyle sürekli magazin gündeminde yerini alan Hülya Avşar’ın parayı sorun etmesiyle bir çok sosyal medya kullanıcısını yalnızca gülümsetti.

Hülya Avşar, 'fiyatlar uçmuş'

Hülya Avşar'dan hayat pahalılığı yorumu

Kızı Zehra Çinlingiroğlu ile birlikte Bodrum'da olan Hülya Avşar, sahneden hemen sonra gazeteclerin sorularını yanıtladı. 3. şarkısını kısa bir süre sonra piyasaya çıkaracağını anlatan Avşar kızı bu yaz yine 2. adresi Ayvalık’ta tatiline devam edeceğini söyledi.

Bir gazeteci Hülya Avşar’a tatil merkezlerinde ortaya çıkan yüksek fiyatlar ilgili soruya ise sürekli evde olduğu için fiyatlardan çok fazla haberi olmadığını ve duyduğu kadarıyla da her yerde fiyatların artmış olduğunu anladığını ifade etti.

Hülya Avşar, 'fiyatlar uçmuş'

Mutlak surette bu tür günleri ve bu zamanları öngördükten sonra aslında farklı bir yaşam çizmeleri gerektiğini, herkesin ayağını da yorganına göre uzatması gerektiğini söyledi. Kendisinin çok fazla Bodrum’cu olmadığını savunan Hülya Avşar, İnsanların kendi kararlarını vererek tatillerini ona göre yapacağını söyledi.

Hülya Avşarın geçtiğimiz yıl artan zamlara yönelik yaptığı açıklamasında "Gerekirse simit yenecek lakin bugünleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeleriyle eleştiri oklarını üzerine çeken Avşar kızı, yeni açıklamasıyla da sosyal medya hesaplarında çok fazla konuşularak gündem oldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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