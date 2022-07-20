GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 21:23

Zamlı emekli maaş günlerini belirleyen tahsis numaraları nasıl öğrenilir? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Enflasyon rakamların belli olmasıyla beraber emeklilerin merakla beklediği maaşlarına zam yapıldı. Binlerce emekli vatandaş hangi günde maaşlarının hesaplarına yatırılacağını merak etmekte ve araştırmaktadır. Emekli maaş günleri ne zaman? Emekliler maaş günleri için tahsis numaralarını nasıl öğrenirler? İşte ayrıntılar.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 21:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zamlı emekli maaş günlerini belirleyen tahsis numaraları nasıl öğrenilir? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?


Temmuz ayının başlarında enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle emekli vatandaşların zamlı maaşları da belli oldu. Milyonlarca emekliler maaşlarına zam yapılmasını bekliyordu. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık baz %4,95 olurken, yıllık baz %78,6 olarak belirlendi. Bu enflasyona göre en düşük memur aylığı 6 bin 429 TL'den 9 bin 109 TL'ye çıktı. En düşük emekli maaşı ise 4 bin 289 TL'den 6 bin 077 TL'ye yükseldi. Esnaflarda en düşük emekli maaşı 4 bin 686 TL oldu. SSK'lı 2000 öncesi emeklilerin maaşı ise 4 bin 703 TL olarak belirlendi.

emekli maaş

Tahsis numaraları nasıl öğrenilir?



Emekli maaş günleri, tahsis numarasına göre belirlenmektedir. Tahsis numaraları ile emekli maaşlarının hangi gün alacağı, ikramiyelerin ne zaman yatacağına dair belirlemekte. SGK'ya göre vatandaşın hangi koldan emekli olduğuna göre emekli maaş tarihlerinde de değişiklikler görülmektedir. Vatandaş tahsis numarasını e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilir. E-devlet sistemine giriş yaparak SGK hizmetlerinden evrak takibi ve SGK tahsis numarasını öğrenebilirsiniz. Diğer yandan www.turkiye.gov.tr adresinden de giriş yaparak SGK işlemler menüsünden tahsis numarasını öğrenebilirsiniz.

Tahsis numarasına göre hangi gün maaşlar ödenir?

Bağ-Kur emeklilerin maaşları tahsis numarasına göre her ayın 25-28 arasında hesaba ödenmektedir.

SSK emeklilerin maaşları tahsis numarasına göre her ayın 17-26 arasında ödenmektedir.

Her iki grup için geçerli olan şey, tahsis numarasının son rakamının tek sayı olmasına bağlı maaşlar ödenir ve daha sonra büyükten küçüğe doğru son rakamı çift olan emekli vatandaşların maaşları hesaplarına yatırılmaktadır.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!
Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
Son Haberler
Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!
Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!
ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!
AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!
AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs alarm veriyor!
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs alarm veriyor!
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı var mı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının rövanş maçı ne zaman?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı...
Son dakika: Koronavirüs vakaları tekrardan artış gösterdi. İlk tedbir kararları açıklandı!
Son dakika: Koronavirüs vakaları tekrardan artış gösterdi. İlk tedbir...
Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah Karagöz kimdir? 2022 Masterchef Seyfullah Karagöz
Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah Karagöz kimdir? 2022 Masterchef...
İstanbul'da 'Araplara özel gece kulübü' iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı
İstanbul'da 'Araplara özel gece kulübü' iddiası sosyal medyada büyük...
Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin evlendi mi? Leyla Lydia Tuğutlu'dan şok açıklama!
Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin evlendi mi? Leyla Lydia Tuğutlu'dan...
Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine oturdu!
Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine...
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın izleme linki
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın izleme linki
Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler başladı
Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler...
MİT, Mavi kategori aramalarında yer alan 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik'e göz açtırmadı!
MİT, Mavi kategori aramalarında yer alan 'Zerdeşt' kod adlı Savaş...
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru için son gün 31 Ağustos..
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru...