Zamlı emekli maaş günlerini belirleyen tahsis numaraları nasıl öğrenilir? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Tahsis numaraları nasıl öğrenilir?







Tahsis numarasına göre hangi gün maaşlar ödenir?

Temmuz ayının başlarında enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle emekli vatandaşların zamlı maaşları da belli oldu. Milyonlarca emekliler maaşlarına zam yapılmasını bekliyordu. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık baz %4,95 olurken, yıllık baz %78,6 olarak belirlendi. Bu enflasyona göre en düşük memur aylığı 6 bin 429 TL'den 9 bin 109 TL'ye çıktı. En düşük emekli maaşı ise 4 bin 289 TL'den 6 bin 077 TL'ye yükseldi. Esnaflarda en düşük emekli maaşı 4 bin 686 TL oldu. SSK'lı 2000 öncesi emeklilerin maaşı ise 4 bin 703 TL olarak belirlendi.Emekli maaş günleri, tahsis numarasına göre belirlenmektedir. Tahsis numaraları ile emekli maaşlarının hangi gün alacağı, ikramiyelerin ne zaman yatacağına dair belirlemekte. SGK'ya göre vatandaşın hangi koldan emekli olduğuna göre emekli maaş tarihlerinde de değişiklikler görülmektedir. Vatandaş tahsis numarasını e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilir. E-devlet sistemine giriş yaparak SGK hizmetlerinden evrak takibi ve SGK tahsis numarasını öğrenebilirsiniz. Diğer yandan www.turkiye.gov.tr adresinden de giriş yaparak SGK işlemler menüsünden tahsis numarasını öğrenebilirsiniz.Bağ-Kur emeklilerin maaşları tahsis numarasına göre her ayın 25-28 arasında hesaba ödenmektedir. SSK emeklilerin maaşları tahsis numarasına göre her ayın 17-26 arasında ödenmektedir. Her iki grup için geçerli olan şey, tahsis numarasının son rakamının tek sayı olmasına bağlı maaşlar ödenir ve daha sonra büyükten küçüğe doğru son rakamı çift olan emekli vatandaşların maaşları hesaplarına yatırılmaktadır.