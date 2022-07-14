Zamlı emekli maaşları yattı mı? Ne zaman hesaplara yatırılacak? Zamlı emekli maaşı tarihleri belli oldu







Aylıklar ne zaman yatacak?







Tahsis numaralarına göre yatacak!

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

TÜİK, 2022 Haziran enflasyonlarını açıkladıktan sonra gündemde olan zam konusu daha da merak edilmeye başlamıştı. 4 Temmuz tarihinde memurlara ve emeklilere verilecek zamlar belli oldu. Bununla beraber emekli maaşlarının minimum 3 bin 500 TL olacağı açıklanırken emekliler ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...Temmuz ayının ilk haftası maaşlara gelecek olan zam oranı belli olmuştu. Emekli vatandaşlar ise zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Milyonların gözü maaşların yatacağı tarihe çevrilirken Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan yapılan son Kabine Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Memur maaşları Kurban Bayramından önce hesaplara yatınca emeklilerin maaşları ne zaman yatacak sorusu cevap aramaya başladı.Kurban Bayramı öncesinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlı memur maaşlarının ve engelli aylıklarının bayramdan önce 9 Temmuz tarihinde hesaplara yatacağını açıklamıştı. Lakin emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Emekli maaşlarının ise tahsis numaralarına göre yatırılacağı öğrenildi.SSK emeklisi olan vatandaşların zamlı maaşları ayın 17'si ve 26'sı arasında hesaplara yatacak. Emekli maaşlarının net tarihi ise kişinin tahsis numarasına göre yatacak. Bu doğrultuda tahsis numaralarının sonu 0 olan vatandaşların maaşları 26'sında yatacak iken son rakamı 9 olanların maaşı ise 17'sinde yatacak. Bunun yanı sıra Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise yine tahsis numaralarına göre yatacak ve son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25’inde, son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26’sında, son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27’sinde ve son rakamı 0 ve 2 olanlar ayın 28’inde alacak.