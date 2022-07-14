EKONOMİ
14 Temmuz 2022 - 15:51

Zamlı emekli maaşları yattı mı? Ne zaman hesaplara yatırılacak? Zamlı emekli maaşı tarihleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile beraber maaşlara gelecek olan zam oranları belli oldu. Memur maaşlarının yanı sıra emekli maaşlarına da zam geldi. Emekli vatandaşlar ise zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilenlerin yanıtı...

EKONOMİ
14 Temmuz 2022 - 15:51
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Zamlı emekli maaşları yattı mı? Ne zaman hesaplara yatırılacak? Zamlı emekli maaşı tarihleri belli oldu


TÜİK, 2022 Haziran enflasyonlarını açıkladıktan sonra gündemde olan zam konusu daha da merak edilmeye başlamıştı. 4 Temmuz tarihinde memurlara ve emeklilere verilecek zamlar belli oldu. Bununla beraber emekli maaşlarının minimum 3 bin 500 TL olacağı açıklanırken emekliler ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Aylıklar ne zaman yatacak?

Temmuz ayının ilk haftası maaşlara gelecek olan zam oranı belli olmuştu. Emekli vatandaşlar ise zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Milyonların gözü maaşların yatacağı tarihe çevrilirken Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan yapılan son Kabine Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Memur maaşları Kurban Bayramından önce hesaplara yatınca emeklilerin maaşları ne zaman yatacak sorusu cevap aramaya başladı.



emnekli maaşları

Tahsis numaralarına göre yatacak!

Kurban Bayramı öncesinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlı memur maaşlarının ve engelli aylıklarının bayramdan önce 9 Temmuz tarihinde hesaplara yatacağını açıklamıştı. Lakin emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Emekli maaşlarının ise tahsis numaralarına göre yatırılacağı öğrenildi.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK emeklisi olan vatandaşların zamlı maaşları ayın 17'si ve 26'sı arasında hesaplara yatacak. Emekli maaşlarının net tarihi ise kişinin tahsis numarasına göre yatacak. Bu doğrultuda tahsis numaralarının sonu 0 olan vatandaşların maaşları 26'sında yatacak iken son rakamı 9 olanların maaşı ise 17'sinde yatacak. Bunun yanı sıra Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise yine tahsis numaralarına göre yatacak ve son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25’inde, son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26’sında, son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27’sinde ve son rakamı 0 ve 2 olanlar ayın 28’inde alacak.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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