GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 18:07

Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün yatırılacak?

Türkiye'de zamlı emekli ve memur maaşları belirlendi. Bunun üzerine zamlı emekli ve memur maaşlarını alacak olan vatandaşlar hangi gün maaşlarının yatırılacağını merak etmektedirler. Zamlı emekli maaşı hangi gün yatırılacak? Zamlı memur maaşı ne zaman yatırılacak? İşte ayrıntılar.

GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 18:07
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Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün yatırılacak?


TÜİK enflasyon rakamlarını 4 Temmuz Pazartesi tarihinde açıkladı. 6 aylık enflasyon oranında ki artışta belli oldu. Bununla beraber ülkemizde milyonlarca emekli ve memurların zamlı maaşları da belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerde en düşük 3 bin TL önerileri geri çekildi. Böylelikle en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL olmasına karar verildi. Temmuz ayı itibari ile emekli vatandaşların ve memurların maaşlarına %41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %42,35 zam yapılmasına karar verilmiştir. Bu haberden sonra emekli ve memur maaşlarının ne zaman hangi tarihte zamlı olarak yatırılacağı merak konusu oldu.

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SSK emeklilerin maaş günleri ne zaman?



SSK ve Bağ-Kur emekli vatandaşların maaş günleri belirlendi. 17 Temmuz 2022 tarihinden itibaren zamlı bir şekilde SSK emeklilerin maaşları hesaplarına yatırılacaktır. 25 Temmuz tarihinden itibaren ise Bağ-Kur emeklilerin maaşları zamlı bir şekilde ödenmeye başlanacaktır. Maaş günlerin ne zaman yatırılacağı ise kart numaralarına göre belirlenmektedir. Emekli kartının son rakamına göre ödeneceği gün belirleniyor.

-Son rakamı 9 olanlara ayın 17’sinde

-Son rakamı 7 olanlara ayın 18’inde

-Son rakamı 5 olanlara ayın 19’unda

-Son rakamı 3 olanlara ayın 20’sinde

-Son rakamı 1 olanlara ayın 21’inde

-Son rakamı 8 olanlara ayın 22’sinde

-Son rakamı 6 olanlara ayın 23’ünde

-Son rakamı 4 olanlara ayın 24’ünde

-Son rakamı 2 olanlara ayın 25’inde

-Son rakamı 0 olanlara ayın 26’sında ödenecektir.

Bağ-Kur emekli maaş günleri ne zaman?

Bağ-Kur emekli maaşların hangi gün ödeneceği emekli kart numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

-Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara ayın 25’inde

-Son rakamı 3 ve 1 olanlara ayın 26’sında

-Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlara ayın 27’sinde

-Son rakamı 2 ve 0 olanlara ayın 28’inde ödenmektedir.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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