Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün yatırılacak?







SSK emeklilerin maaş günleri ne zaman?







Bağ-Kur emekli maaş günleri ne zaman?

TÜİK enflasyon rakamlarını 4 Temmuz Pazartesi tarihinde açıkladı. 6 aylık enflasyon oranında ki artışta belli oldu. Bununla beraber ülkemizde milyonlarca emekli ve memurların zamlı maaşları da belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerde en düşük 3 bin TL önerileri geri çekildi. Böylelikle en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL olmasına karar verildi. Temmuz ayı itibari ile emekli vatandaşların ve memurların maaşlarına %41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %42,35 zam yapılmasına karar verilmiştir. Bu haberden sonra emekli ve memur maaşlarının ne zaman hangi tarihte zamlı olarak yatırılacağı merak konusu oldu.SSK ve Bağ-Kur emekli vatandaşların maaş günleri belirlendi. 17 Temmuz 2022 tarihinden itibaren zamlı bir şekilde SSK emeklilerin maaşları hesaplarına yatırılacaktır. 25 Temmuz tarihinden itibaren ise Bağ-Kur emeklilerin maaşları zamlı bir şekilde ödenmeye başlanacaktır. Maaş günlerin ne zaman yatırılacağı ise kart numaralarına göre belirlenmektedir. Emekli kartının son rakamına göre ödeneceği gün belirleniyor. -Son rakamı 9 olanlara ayın 17’sinde -Son rakamı 7 olanlara ayın 18’inde -Son rakamı 5 olanlara ayın 19’unda -Son rakamı 3 olanlara ayın 20’sinde -Son rakamı 1 olanlara ayın 21’inde -Son rakamı 8 olanlara ayın 22’sinde -Son rakamı 6 olanlara ayın 23’ünde -Son rakamı 4 olanlara ayın 24’ünde -Son rakamı 2 olanlara ayın 25’inde -Son rakamı 0 olanlara ayın 26’sında ödenecektir.Bağ-Kur emekli maaşların hangi gün ödeneceği emekli kart numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. -Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara ayın 25’inde -Son rakamı 3 ve 1 olanlara ayın 26’sında -Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlara ayın 27’sinde -Son rakamı 2 ve 0 olanlara ayın 28’inde ödenmektedir.