Zamlı Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 yeni zamlı polis maaşları ve yeni başlayan polis maaşı

Ara zam açıklandığından beri internet üzerinden en çok araştırılan konu Maaş Zamları
ile ilgili oldu. Merak edilen maaşlardan biri de polis maaşları. Peki polislerin zamlı maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Polis maaşları
Enflasyona göre belirlenen maaşlar yakın zamanda açıklandı. 6 aylık enflasyon göz önünde bulundurulduğunda memurlara ve memur emeklisi vatandaşlara yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bu durumda en düşük memur maaşı 9 bin, en düşük emekli memur maaşı ise 6 bin TL oldu. Polis memuru olan vatandaşların maaşı ise 9 bin 268 TL iken 13 bin 132 TL olarak yükseltildi.
SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları
SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan vatandaşların enflasyon oranına göre alacakları zam yüzde 42.35 olarak belirlendi.
Ocak ayı zammı
Senenin başında memurlara 7.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyona göre yüzde 30.95 gibi bir oranla zam yapılmıştı. Ara zam olarak bilinen Temmuz zammında ise enflasyonun toplu sözleşme oranını aşmasıyla birlikte yüzde 7 toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ise yüzde 41.69 olarak belirlendi. Yani bu durumda memurlar maaşlarına yüzde 41.69 oranlık bir zam yansıtıldı.
Zamlı ve zamsız memur maaşları
-Vali maaşı 23 bin 062 TL'den 32 bin 677 TL'ye, -Genel müdür olup derecesi 1/4 olanların maaşı 20 bin 31 TL'den 28 bin 382 TL'ye -Şube müdürü lisans mezunu ve derecesi 4/1 olanların maaşı 9 bin 162 TL'den 12 bin 982 TL'ye -Lise mezunu memurların ve derecesi 15/1 olanların maaşı 6 bin 388 TL'den 9 bin 51 TL'ye -9/1 derecesi olan öğretmen maaşı 7 bin 91 TL'den 10 bin 47 TL'ye -1. sınıf 4/1 derecesi olan kaymakam maaşı 12 bin 442 TL'den 17 bin 629 TL'ye -8/1 derecesi olan baş komiser maaşı 10 bin 114 TL'den 14 bin 331 TL'ye -11/1 derecesi olan polis memuru maaşı 9 bin 268 TL'ye 13 bin 132 TL'ye -8/1 derecesi olan pratisyen hekim maaşı 10 bin 772 TL'den 15 bin 263 TL'ye -7/1 derecesi olan uzman hekim maaşı 11 bin 278 TL'den 15 bin 980 TL'ye -Lisans mezunu 9/1 dereceli hemşire maaşı 7 bin 947 TL'den 11 bin 260 TL'ye -8/1 derecesi olan mühendis maaşı 9 bin 814 TL'den 13 bin 905 TL'ye -Teknik lise mezunu 13/1 derecesi olan teknisyen maaşı 6 bin 888 TL'den 9 bin 760 TL'ye -8/1 derecesi olan araştırma görevlisi maaşı 10 bin 264 TL'den 14 bin 543 TL'ye -Lisans mezunu 9/1 derecesi olan vaiz maaşı 7 bin 514 TL'den 10 bin 647 TL'ye -9/1 derecesi olan avukat maaşı 9 bin 458 TL'den 13 bin 401 TL'ye, -Lise mezunu 15/1 derecesi olan hizmetli maaşı 5 bin 953 TL'den 8 bin 435 TL'ye yükseldi.
Eski ve yeni emekli memur maaşları
-Müsteşar maaşı 15 bin 456 TL'den 21 bin 900 TL'ye -Genel müdür maaşı 13 bin 663 TL'den 19 bin 359 TL'ye -Lisans mezunu 1/4 derecesi olan şube müdürü emekli maaşı 5 bin 276 TL'den 7 bin 476 TL'ye -Lisans mezunu 4/1 derecesi olan memur maaşı 4 bin 241 TL'den 6 bin 9 TL'ye -1/4 derecesi olan emekli öğretmen maaşı 5 bin 276 TL'den 7 bin 476 TL'ye -1. sınıf 1/4 derecesi olan kaymakam emekli maaşı 8 bin 954 TL'den 12 bin 687 TL'ye -1/4 başkomiser emekli maaşı 5 bin 376 TL'den 7 bin 617 TL'ye -1/4 polis memuru emekli maaşı 5 bin 376 TL'den 7 bin 617 TL'ye -1/4 lisans mezunu emekli hemşire maaşı 5 bin 128 TL'den 7 bin 266 TL'ye -1/4 mühendis emekli maaşı 6 bin 432 TL'den 9 bin 114 TL'ye -Lise mezunu 1/4 teknisyen emekli maaşı 4 bin 477 TL'den 6 bin 343 TL'ye -1/4 pratisyen hekim emekli maaşı 9 bin 494 TL'den 13 bin 452 TL'ye -1/4 profesör maaşı 11 bin 11 TL'den 15 bin 601 TL'te -İmam ve hatip emekli maaşı 5 bin 276 TL'den 7 bin 476 TL'ye -1/4 avukat emekli maaşı 5 bin 276 TL'den 7 bin 476 TL'ye -En düşük emekli maaşı ise 4 bin 289 TL'den 6 bin 77 TL'ye yükseldi.