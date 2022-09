ZARA’dan beklenen indirim geldi! Düşük fiyatlara şaşıracaksınız! Birçok üründe yüzde 40'a varan indirim

ZARA markası indirimli fiyatlar







Mağazaların yaz sezonunun bitmesi ile indirimleri başladı. ZARA markası da web sitesi üzerinden "özel fiyatlar koleksiyonu" kategorisinde pek çok ürününü indirime dahil etti. Burada indirimli ürünler mevcut. Kategori içerisinde ise mağazada bulunan her modeli bulabilmek mümkün. ZARA bu kategoriyi APP uygulaması üzerinden de sunmakta. Böylece müşteriler tek bir tuşla bütün indirimli ürünlere ulaşabilmekte. Kadın ve erkek kategorilerinde sunulan bu indirim mağazadan alışveriş yapanları hemen uygulamaya yönlendiriyor.Birçok üründe indirime giden markada indirim oranları oldukça yüksek. Her gün zam gelmesinin ardından ise indirimi yakından takip eden müşteriler büyük bir ilgi ile markanın ürünlerine yöneliyor. İndirime giren bazı ürünlerin fiyat değişimleri ise şöyle;- Keten karışımlı drapeli elbise 549,95 TL iken indirimle 369,95 TL -Yüksek bel ispanyol paça pantolon 549,95 TL iken indirimle 299,95 TL -Uzun pantolon 499,95 TL iken indirimle 299,95 -Desenli kruvaze bluz 549,95 TL iken indirimle 299,95 TL -Bağcıklı desenli bluz 749,95 TL fiyatından indirimle 429,95 TL -Desenli deniz şortu 529,95 TL iken indirimle 299,95 TL -Beli düğümlü triko top 299,95 TL iken indirimle 149,95 TL -Arkası bantlı vinil topuklu ayakkabı 749,95 TL iken indirimle 399,95 TL -Z1975 orta bel skinny jean 499,95 TL iken indirimle 299,95 TL -Dokulu kruvaze blazer 999,95 TL iken indirimle 549,95 TL -Uzun paça saten pantolon 549,95 TL iken indirimle 299,95 TL -Ters klapalı basic blazer 749,95 TL iken indirimle 429,95 TL -Çiçek desenli saten gömlek 499,95 TL iken indirimle 299,95 TL -Parlak taşlı topuklu saten ayakkabı 949,95 TL iken indirimle 499,95 TL -Yırtılmaya dayanıklı yelek 549,95 TL iken indirimle 369,95 TL -Cepli ince ceket 749,95 TL iken indirimle 499,95 TL -Renkli slim fit jean 549,95 TL iken indirimle 299,95 TL -Vibrant cities in st. tropez 100 ml parfüm 379,95 TL iken indirimle 249,95 TL -Basic deniz şortu 369,95 TL iken indirimle 249,95 TL -Geometrik desenli gömlek 529,95 TL iken indirimle 299,95 TL -Çizgili havlu 499,95 TL yerine 249,95 TL -Kontrast spor ayakkabı 799,95 TL yerine 479,95 TL -Biyeli deniz şortu 369,95 TL yerine 249,95 TL İndirimli fiyat listesi haberin yazıldığı tarih itibariyle bu şekildedir. Ancak değişen dolar ve euro kurunu dikkate alarak ayrıntılı bilgi için ZARA app uygulaması veya ZARA Türkiye internet adresini ziyaret edebilirsiniz.