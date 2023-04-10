Zayıflamak isteyenlere ev usulü tarif! Bunu 30 dakika bekletin: Yağları cayır cayır yakacak







MUCİZE KÜR İLE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN







İnternet üzerinden zayıflamak isteyen insanlar için sık sık doğal kürler paylaşılıyor. Bu kürle 30 gün içinde mucize şekilde zayıflayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Zayıflamak isteyen insanlar için önerilen doğal kürlerden biri de ceviz suyu oldu. Ceviz içinde çinko, bakır, demir, fosfor, potasyum barındırmaktadır ve yaşlanmaya da engel olur. Ceviz suyu birçok fayda sağlamaktadır ve bir bardak su içine atılan ceviz suyu birçok şeye fayda oluyor. Ceviz suyu hazırlamak için ilk olarak bir bardak içinde bekletilen bir avuç cevizin içine bir bardak su eklenir ve 30 dakika dinlendirildikten sonra tüketilebilir.Ceviz suyunu tüketmeden önce süzmek gerekmektedir ve bu kür aç karnına tüketilir. İsteyen insanlar yemeklerden önce de tüketebilir. Ceviz suyu kalp sağlığına, tansiyona, kolesterole, cilt güzelliğine fayda sağlar. Ceviz suyunun içinde bulunan omega 3 yağ asidi antioksidan özelliği sayesinde kolesterolü düşürür ve kalp hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda ceviz suyu unutkanlık problemi yaşayan insanların da sorunlarına iyi gelir ve dikkat toplamaya faydalı olur. Ceviz suyu aynı zamanda kabızlık problemine iyi geldiği için de kilo vermeye yardımcı olarak bilinmektedir. Son olarak ceviz suyu içinde olan magnezyum, kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik sağlığına da çok iyi gelmektedir.