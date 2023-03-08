Zayıflamanın en kolay yolu buymuş! Tek bir yöntemle 3 günde 2 beden incelebilirsiniz! İşte işin sırrı







UZMAN DİYETİSYENDEN ÖZEL TARİF!







Kilo verme çalışmaları ile belirli süre çaba sarf edilmesi ile güzel sonuçlar alınabilmektedir. Yaz ayı yaklaşırken bu çalışmalar daha da artmaktadır. Uzman Diyetisyenden açıklama geldi. Ne açıklamada bulundu? Merak edilen detaylar haberimizde.Fazla kilolardan kurtulmak isteyen bir çok kadın ve erkek kişiler bulunmaktadır. Fakat kilo vermek o kadar kolay olmasa gerek. Yaz aylarının yaklaşmasının ardından kilo verme çalışmaları daha da artış göstermektedir. Uzun süre hareketsiz kalmanın ardından kilo verme çalışmalarına başlamak oldukça zorlamaktadır. Kış aylarında oluşan hareketsizlik metabolizma yavaşlamasına sebebiyet vermektedir. Kış mevsiminin bitmesine yakın kısa sürede en etkili sonuç alma çabasına girmektedirler. Hem erkekler hem kadınlarda yaşanan bu yaz telaşı için güzel ve sağlıklı vücut çabası hızla sürdürülmektedir.Uzman Diyetisyen Kübra Zorlu, erkek ve kadınlarda yaz aylarına istenen vücutlarla girmelerinin mümkün olduğunu dile getirdi. Diyet listesini de ekleyerek bu diyet listesinin üç günden fazla kullanılmaması uyarısında da bulundu. Diyet hakkında şu sözlerde bulundu: n Diyetisyen Kübra Zorlu, ilgili diyete dair şu bilgileri paylaştı; ‘’3 günlük uygulanması uygun görülen bu liste ile birçok insan rahatça kilo verebilecek. Ancak, bünyem zayıf diyenler baş dönmesi ya da göz kararması gibi yan etkilerle karşılaştıkları takdirde bu detoksu bırakmalıdır.’’ Diyetin nasıl yapılacağına dair bilgiler veren Uzman Diyetisyen Kübra Zorlu açıklamalarına şu şekilde devam etti; ‘’Sabah uyanır uyanmaz büyük bir bardak su içip kendinize, 2 yumurta, bir dilim beyaz peynir, 3 zeytin ve bol yeşillik ten oluşan bir kahvaltı hazırlayın. Kahvaltınızın yanında çay kahve kısıtlaması koyup koymamak sizin elinizde. Dilediğiniz kadar çay ya da kahve tüketebilirsiniz.’’ dedi. Diyet listesi hakkında önemli püf noktalarını da eklemiş bulunmaktadır. ‘’Ara öğün atlanmamalı. Örneğin; 09:00 gibi kahvaltı yaptıysanız 12:00-13:00 arası, ara öğün besininizi tüketin. İster yeşil çay ve yanına 3-4 adet badem, ister 3 ceviz bir bardak süt, ister iseniz de hafif bir salata tüketebilirsiniz. Akşam ve öğle yemeği için ise; 2 kabağı rendeleyip ve yağsız tavada bir çay bardağının çeyreği su ile haşlayın. Kabaklar öldükten sonra kenarda soğutun ve içerisine 3 yemek kaşığı kadar herhangi bir yoğurt koyup karıştırın. İsteğe göre; sarımsak, dereotu, maydanoz, acı baharatlar konulabilir. Bu şekilde hazırladığınız menüyü öğlen ve akşam tüketin. Akşam kabak yemeğinizi en son 19:00’da yemeniz gerektiğinin bilincinde olmalısınız. 3 gün boyunca bu döngüye uyduğunuz takdirde 3 kilo yağdan vereceksiniz bir de egzersizlerle desteklerseniz, fit bir vücut görüntüsü elde edebilirsiniz.’’ sözleriyle cümlelerini tamamladı. Uzman Diyetisyen Kübra Zorlu bu süreç hakkında detaylı bilgileri açıkladı.