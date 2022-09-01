Zbeü Engelli Öğrenci Birimi Toplandı













Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senato Salonunda Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun açılış konuşması ile başlayan ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon'un sunumu ile devam etmekte olan toplantıda, 2022 eğitim-öğretim yılında engelli öğrencilerin eğitim-öğretimini kolaylaştırıcı tedbirler hakkında konuşuldu. Söz konusu toplantıda engelli biriminin eğitim, erişilebilirlik, kalite ve diğer konu başlıklarını içeren çalışma takvimi de görüşüldü. Birim yönetim kurulu üyelerinin değerlendirmeler yaparak katkı sunduğu toplantıda ayrıca ZBEÜ 2022-2023 yılı erişilebilirlik gündemi de değerlendirildi.Yaklaşık 1 saat kadar süren toplantı, 2023 yılında “YÖK Engelsiz Bayrak Ödülleri”, “Erişilebilirlik Belgesi” ve “Erişilebilirlik Logolu Bayrak” başvurusu süreçlerinin önümüzdeki günlerde tekrar detaylandırılacağının açıklanmasıyla sona erdi.