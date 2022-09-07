Ze Luis, Hatayspor’da

Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, kadrosuna takviye yapmaya devam etmektedir. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-beyazlı ekip, Yeşil Burun Adaları asıllı 31 yaşındaki forveti kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in Braga ile Portekiz'de, Spartak Moskova ile Rusya'da şampiyonluk yaşadı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Daha önce Braga, Spartak Moskova, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente FC gibi kulüplerde top koşturan tecrübeli forvet oyuncusu Ze Luis (Jose Luis), Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı" denildi.