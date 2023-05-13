MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 19:05

Zehra Güneş saf güzelliğiyle beğeni rekoru kırdı! İnstagram hesabından o pozları paylaştı güzelliği görenleri büyüledi

Vakıfbank voleybol takımının orta oyuncusu olan Zehra Güneş güzelliğiyle görenleri büyülemeye devam ediyor. Başarılarıyla adından bahsettiren Güneş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma kısa sürede yoğun ilgi doğdu. İşte, milli sporcu Güneş'in güzelliği haberimizde.

MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 19:05
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Zehra Güneş saf güzelliğiyle beğeni rekoru kırdı! İnstagram hesabından o pozları paylaştı güzelliği görenleri büyüledi


Milli takımda gösterdiği başarılı performansla beraber Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Zehra Güneş, magazin gündeminin en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Güneş, kariyerini hızlı adımlarla zirveye taşırken sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle büyük beğeni topladı.

İnstagram hesabında 2.5 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş, son olarak ''Seçemedim'' notuyla paylaştığı fotoğraflarına sayısız beğeni ve yorum geldi. Bir zamanlar Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile yaşadığı aşk haberleriyle adından bahsettiren milli sporcu geçtiğimiz aylarda ilişkini bitirdi. Başarılı oyuncu sıcak havalarda verdiği pozlarla çok konuşuldu.



zehra güneş güzelliği

Kısa sürede 223 bin beğeni alan fotoğrafların altına takipçileri "Günümüz güzelleşti", "Güneş gözlerinde parlıyor","Bu güzellik fazla değil mi artık?" yorumlarında bulundu. 

zehra güneş sosyal medya paylaşımı

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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