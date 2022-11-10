MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 09:37

Zehra Güneş saha dışında da kazanmaya devam ediyor! Voleybolcu Zehra Güneş resmen imzaladı! Güneş artık reklam yüzü

Voleybol kariyerinde başarılı adımlar atan Zehra Güneş, aynı zamanda özel yaşantısında da adımlar atmaya devam ediyor. Hem sporculuğuyla hem de özel yaşantısı ile sık sık gündeme gelen Güneş bu defa yaptığı yeni anlaşma ile adını duyurdu. Bir makyaj markasının reklam yüzü olarak imzaları atan Güneş, saha dışında da para kazanmaya devam ediyor.

MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 09:37
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Zehra Güneş saha dışında da kazanmaya devam ediyor! Voleybolcu Zehra Güneş resmen imzaladı! Güneş artık reklam yüzü


Vakıfbank ve Milli Takım'da yer alan başarılı oyuncu Zehra Güneş başarısı ile dillerde yer alırken gösterdiği performans ile de alkışlanmaya devam etmektedir. Özel hayatında başarılı işlere imza atan başarılı isim ünlü makyaj markasından gelen iş teklifini kabul etti. Bu iş sayesinde önemli bir gelir elde edeceğini belirten Güneş başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

ZEHRA GÜNEŞ ARTIK REKLAM YÜZÜ

Fenerbahçeli isim Eren Dişli ile ilişkisi devam eden Zehra Güneş, makyaj markasının tanıtım yüzü olmayı kabul etti. Güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Zehra Güneş, anlaşmadan da kazandığı rakam kamuoyu ile paylaşılmasa da genç voleybolcunun ciddi bir gelir elde ettiği öne sürüldü.



Zehra güneş reklam yüzü oldu

Başarılarına başarı katan Güneş, bu seneyi verimli geçiren isimlerden olurken hem Avrupa'a hem de sultanlar Ligi'nde nam salarak daha 23 yaşında en iyi oyuncu ünvanını kazandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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