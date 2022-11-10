Zehra Güneş saha dışında da kazanmaya devam ediyor! Voleybolcu Zehra Güneş resmen imzaladı! Güneş artık reklam yüzü







ZEHRA GÜNEŞ ARTIK REKLAM YÜZÜ







Vakıfbank ve Milli Takım'da yer alan başarılı oyuncu Zehra Güneş başarısı ile dillerde yer alırken gösterdiği performans ile de alkışlanmaya devam etmektedir. Özel hayatında başarılı işlere imza atan başarılı isim ünlü makyaj markasından gelen iş teklifini kabul etti. Bu iş sayesinde önemli bir gelir elde edeceğini belirten Güneş başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.Fenerbahçeli isim Eren Dişli ile ilişkisi devam eden Zehra Güneş, makyaj markasının tanıtım yüzü olmayı kabul etti. Güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Zehra Güneş, anlaşmadan da kazandığı rakam kamuoyu ile paylaşılmasa da genç voleybolcunun ciddi bir gelir elde ettiği öne sürüldü.Başarılarına başarı katan Güneş, bu seneyi verimli geçiren isimlerden olurken hem Avrupa'a hem de sultanlar Ligi'nde nam salarak daha 23 yaşında en iyi oyuncu ünvanını kazandı.