Zeka değil romantiklik ölçen test! 7 saniyede salyangozların arasına gizlenmiş kalbi bulabilir misiniz?













Gözlem becerilerinizi test etmek için eğlenceli bir yol. Sevgililer Günü testi olarak oluşturulan bu optik illüzyon resminde salyangozların arasındaki gizli kalbi bulmayı denemelisiniz. ve bulmak için beş saniyeniz var...Gözlem becerilerinizi ve beyin fonksiyonlarınızı geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanan bu test, aynı zamanda bilim insanları tarafından insan beynini incelemek için de kullanılıyor. Şayet kalbi bulursanız, gözlem becerilerinizin iyi olduğunu ve romantik bir kişiliğinizin olduğunu düşünebilirsiniz. Kalbi bulamayanlar, aşağıda kalbin saklı olduğu yeri görebilir.