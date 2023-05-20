YAŞAM
20 Mayıs 2023 - 15:00

Zeka seviyenizi bu testle ölçün! Gizli kediyi bulanın IQ seviyesi 140! Göz beyin yoran optik illüzyon testi

İnternet ortamında optik illüzyon testleri insanlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu testte gizlenen kediyi saniyeler içinde bulmanız gerekiyor! Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Mayıs 2023 - 15:00
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Zeka seviyenizi bu testle ölçün! Gizli kediyi bulanın IQ seviyesi 140! Göz beyin yoran optik illüzyon testi


Dikkat seviyelerine ve görme becerisine güvenen insanlar buraya! Bu testte gizlenmiş kediyi saniyeler içinde bulmanız gerekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİZLİ KEDİYİ SANİYELER İÇİNDE BULMANIZ GEREKİYOR

Optik illüzyon testleri internet üzerinde insanlar tarafından sık sık çözülüyor. İllüzyon testleriyle insanların görme becerileri, dikkat seviyeleri, analitik zekalarını ve IQ seviyelerini ölçmek için tercih edilebiliyor. Bu testte bir orman görüntüsü var. Ancak iyi şekilde kamufle olan kedinin bulunması gerekiyor. 



Optik İllüzyon Kedi Testi

Eğer orman görüntüsü içinde gizlenen kediyi 5 saniyede bulabilirseniz gözlerinize ve zekanıza güvenebilirsiniz. Kediyi bulabilmek için ilk olarak fotoğrafı dikkatli şekilde incelemeniz ve dikkatinizi teste vermeniz gerekiyor. İlk bakışta bulamadıysanız bile üzülmeyin, birkaç saniye daha incelemeye devam edin! İşte testin sonucu;

Optik İllüzyon Kedi Testi Sonucu

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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