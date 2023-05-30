Zeka seviyesi yüksek olanlar 2 saniyede çözüyor! 8 rakamlarının arasında gizlenen 9’u bulanın IQ’su 140! Süre başladı













İŞTE ÇÖZÜMÜ





Optik illüzyonlar, son dönemde büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Bu eğlenceli ve zeka gerektiren yapısıyla birçok kişiye keyifli vakit geçirme imkanı sunar. Bulmacalar aracılığıyla beyni çalıştırmak isteyenler için ise tam bir hazine niteliğindedir. Şimdi sizleri zorlayıcı bir optik illüzyonla baş başa bırakıyoruz. Bir fotoğraf düşünün, arka planı açık sarı bir renkle kaplı. Bu fotoğrafta düzenli bir şekilde yazılmış bir dizi 8 sayısı yer alıyor. Göreviniz ise bu 8 sayılarının arasından gizlenmiş olan 9 sayısını bulmak.İtiraf etmek gerekirse, bu bulmaca oldukça zorlayıcıdır ve birçoğumuz hemen sonuca ulaşamayabiliriz. Ancak sabırlı ve dikkatli bir şekilde incelediğinizde, gizli olan 9 sayısını bulmanız mümkün olacaktır. Şimdi hep birlikte bu optik illüzyonun sırrını çözme yolunda adımlar atalım.9 rakamı işte kırmızı daire içerisine alınmıştır.