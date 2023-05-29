Zekanızı test edin! Sadece yüksek IQ’lu kişiler bulabiliyor! Resimdeki gizli yüzü bulmak için 13 saniyeniz var!

Son zamanlarda popüler olan optik illüzyon testleri, insanların ilgisini çekmekte ve zekalarını ölçmek için kullanılmaktadır. Sosyal medyada, gerçekten şaşırtıcı ve düşündürücü optik illüzyon testlerine sıkça rastlanmaktadır. Bu testlerden birinde, mağara adamının resminde gizlenen yüzü bulma görevi verilmektedir.
GİZLİ YÜZÜ BULMANIZ İÇİN AZ VAKTİNİZ VAR
Gizli yüzü bulma yöntemi aşağıdaki adımları içermektedir: Resme odaklanarak, içerisinde gizlenmiş yüzü fark edip etmediğinizi kontrol edin. Hala umut var; resmi yaklaştırıp uzaklaştırarak farklı açılardan incelemeye çalışın. Şimdi, görebildiniz mi? Sadece birkaç saniyeniz kaldı. 3... 2... 1... Süre doldu. Eğer gizli yüzü bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. Gizli yüz, mağara adamının omzunda oturan kuşun yanında gizlenmiştir. İşte cevap!