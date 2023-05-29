YAŞAM
29 Mayıs 2023 - 11:45

Zekanızı test edin! Sadece yüksek IQ'lu kişiler bulabiliyor! Resimdeki gizli yüzü bulmak için 13 saniyeniz var!

Görseldeki resim, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir bulmaca niteliği taşımaktadır. Bu optik illüzyon, gözlemcileri resimdeki gizli yüzü bulma konusunda zorlu bir deneyime davet etmektedir. Resimde, deniz kenarında duran bir mağara adamı yer almaktadır. Omzunda bir kuş bulunan mağara adamı, deniz kıyısında arkadaşını aramaktadır. Optik illüzyon, meraklılarını gizli yüzü bulmaları konusunda meydan okumaktadır. Haydi şimdi testi çözmeye...

YAŞAM
29 Mayıs 2023 - 11:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zekanızı test edin! Sadece yüksek IQ’lu kişiler bulabiliyor! Resimdeki gizli yüzü bulmak için 13 saniyeniz var!
TAKİP ETTAKİP ET


Son zamanlarda popüler olan optik illüzyon testleri, insanların ilgisini çekmekte ve zekalarını ölçmek için kullanılmaktadır. Sosyal medyada, gerçekten şaşırtıcı ve düşündürücü optik illüzyon testlerine sıkça rastlanmaktadır. Bu testlerden birinde, mağara adamının resminde gizlenen yüzü bulma görevi verilmektedir.

GİZLİ YÜZÜ BULMANIZ İÇİN AZ VAKTİNİZ VAR

TEST

Gizli yüzü bulmak için, bu optik illüzyon çizimine dikkatlice bakarak çaba sarf edebilirsiniz. İlk bakışta gizli yüz bulmak zor olabilir, ancak resmi ters çevirdiğinizde işler kolaylaşabilir.



Gizli yüzü bulma yöntemi aşağıdaki adımları içermektedir:

Resme odaklanarak, içerisinde gizlenmiş yüzü fark edip etmediğinizi kontrol edin.

Hala umut var; resmi yaklaştırıp uzaklaştırarak farklı açılardan incelemeye çalışın.

Şimdi, görebildiniz mi? Sadece birkaç saniyeniz kaldı.

3... 2... 1... Süre doldu.

Eğer gizli yüzü bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız.

Gizli yüz, mağara adamının omzunda oturan kuşun yanında gizlenmiştir. İşte cevap!

cevap

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ