















ÜÇ BACAKLI ATLARI 30 SANİYE İÇERİSİNDE BULUN!

Zekası nirvanaya çıkanlar hemen buluyor! Resimdeki atlardan kaç tanesi 3 bacaklı? 20 saniye süreniz var. Sadece üstün zekalılar doğru cevabı bulabiliyor. Sadece 30 saniyen var! Süresi içerisinde üç bacaklı atı bulmaya çalış. Optik illüzyon testleri kişiye çözme becerisi kazandıran, çözdükçe zekayı artıran testlerden biri. Bu testler sayesinde kişi kendisinde olan verimi görebilmek, bilişsel zekasını ölçebilmektedir.Kişilere analitik düşünce becerisi de kazandıran bu testler sayesinde, olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenebiliyoruz. Ne kadar dikkatliyiz, dikkatsiz miyiz, zeki miyiz ya da ayrıntılara çok fazla dikkat etmiyor muyuz gibi pek çok sorunun cevabına bu testler sayesinde ulaşabiliyoruz. Son dönemin oldukça popüler test uygulamalarından biri olan bu testlere bir yenisi daha eklendi. Şimdi de bir çok atın arasında üç bacaklı atları bulup sayısını söyleyeceksiniz. Oldukça eğlenceli olan bu teste başlayalım. 30 saniyelik süre içerisinde üç bacaklı atları bulmak zorundasınız. İşte detaylar...Karşınızda yeni bir optik illüzyon testi. Bu seferki resimde bir çok atın içerisinde 3 bacaklı atları seçmeye çalışacaksınız. Tamı tamına 30 saniye süreniz var. 30 saniye süresi içerisinde çözenler dahi ve zeki kabul ediliyor. Ne kadar yaratıcısınız, ne kadar dikkatlisiniz? İşte ayrıntılar... Yanınıza bir zamanlayıcı alın ve testi çözmeye başlayın. Odaklanma ve ayrıntıları çözme sorunu yaşayanların kullanabileceği harika bir yöntem. Bu bulmacayı yapabilenlerin oranı sadece %1. Kaç atın üç bacağı olduğunu bulman için 30 saniye süren var. İşte doğru cevap. Üç bacağı olan atların sayısı....Sadece 5 atın üç bacağı var.