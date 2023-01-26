YAŞAM
26 Ocak 2023 - 16:50

Zekasına güvenenler buraya! İki resim arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulanlar pratik zekalı çıkıyor! Dikkatinizi ölçmek için fırsat doğdu

Optik illüzyonlar, beynin nesneleri algılama şekline meydan okuyan nesnelerin, resimlerin veya insanların şekil değiştiren çok zorlayıcı görüntülerdir. Yeni bir optik illüzyon testi resimlerdeki 3 farkı 11 saniyede bulmanız gerekiyor. İşte haberin detayları…

YAŞAM
26 Ocak 2023 - 16:50
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Zekasına güvenenler buraya! İki resim arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulanlar pratik zekalı çıkıyor! Dikkatinizi ölçmek için fırsat doğdu


Farkları bulun: İki benzer görüntü yan yana yerleştirilir ancak birbirinden farklıdır. 11 saniyede 3 farkı bulun. Bu meydan okuma ile zekanızı ve gözleminizi test edin.

Farkı bulma oyununda, kullanıcının iki benzer resim arasındaki farkları bulması gerekir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin keyif aldıkları son zamanların popüler aktivitelerindendir.



Bu etkinliğin temel önermesi, iki benzer görüntüyü yan yana yerleştirmek ve katılımcılara iki görüntü arasındaki farkları açıklamalarını sağlamaktır.

Bu zorlu oyunu tamamlamak, yarışmacının resimlere odaklanmasını ve aralarındaki farkları belirlemesini gerektirir. Etkinliğe katılan katılımcılara sadece eğlence sağlamakla kalmaz, aynı zamanda etkinliği deneyenlerin mantıksal ve analitik becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.

Gözlem becerilerinizi test etmek için tek başınıza veya arkadaşlarınızla ve ailenizle yapabilirsiniz. Bir grup arkadaşınızla  test ederek, grupta kimin en hızlı olduğunu hızlıca belirleyebilirsiniz. Hadi başlayalım.

bulmaca

İKİ RESİM ARASINDAKİ 3 FARKI 11 SANİYEDE BULUN

Yukarıdaki resimde, kullanıcının benzer 2 resim arasındaki 3 farkı bulması için 11 saniyesi var. Gözlem becerilerinizi geliştirmek için harika bir yol.

Yukarıdaki görsel filmden bir sahnedir. İki fotoğrafın 3 farkı var ve onları bulmak 11 saniye sürüyor. İki resim arasındaki farkı bulmanın anahtarı, resimlere dikkatlice bakmak ve dikkatinizi çeken farklılıkları not etmektir.

TÜM FARKLILIKLARI BULDUN MU?

Bazı farklılıkları fark etmek kolaydır, diğerleri ise sizi biraz zorlayabilir. Bu aktivite bir beyin egzersizi gibi çalışır, beyni harekete geçirir ve mantıklı ve analitik düşünmeyi teşvik eder.

Bulmacayı çözmek isteyenler öncelikle çözüm testine göz atma dürtüsüne dur demeliler. Şu zaman kadar kaç fark gördünüz?

ZEKA OYUNU CEVABI

İyi gözlem becerisine sahip bir kişi, ayrılan süre içindeki farklılıkların hepsini olmasa da çoğunu tespit edebilir. Fark ne? Aşağıdaki çözümlere göz atın. İki resim arasındaki farklar aşağıdadır.

bulmaca

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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