DÜNYA
14 Aralık 2022 - 10:13

Zelenski'den 50 milyon lamba çağrısı

Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'nın ülkenin enerji sistemine yönelik saldırılarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için milyonlarca enerji tasarruflu lambaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

DÜNYA
14 Aralık 2022 - 10:13
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Zelenski'den 50 milyon lamba çağrısı


Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'nın ülkenin enerji sistemine yönelik saldırılarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için milyonlarca enerji tasarruflu lambaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Paris'te düzenlenen bir konferansta konuşan Zelenski, Rus saldırganlığını durdurmanın anahtarlarından birinin Ukrayna'nın enerji istikrarını garanti altına almak olduğunu savundu.



Jeneratörlerin artık Ukrayna'da "zırhlı araçlar ve kurşun geçirmez yelekler kadar gerekli" olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji şebekesine yönelik saldırıları milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı.

Ülkenin bazı bölgelerinde kış sıcaklıklarının haftalarca sıfırın altında seyrettiği Ukrayna, Rusya'yı soğuk havayı sivil halka karşı bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Ülkenin pek çok yerinde artık günde sadece birkaç saat elektrik var.

Volodymyr Zelenski Salı günü uluslararası bir yardım konferansında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapısındaki hasarın ortalama iki buçuk gigavatlık bir enerji açığına neden olduğunu söyledi.

Ancak ülkeye eski türlere göre daha az enerji tüketen 50 milyon LED lamba tedarik edilmesi yaklaşık bir gigawatt enerji tasarrufu sağlayarak açığı yaklaşık %40 oranında azaltacaktır.

AB halihazırda 30 milyon adet göndermeyi taahhüt etmiştir.

Zelenski

AVRUPA KOMİSYONU DESTEKLEYECEĞİNİ BELİRTTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Acı ve karanlığın hüküm sürdüğü bu günlerde Ukrayna'ya ışık götürmek çok önemli" dedi.

Ukrayna'nın kışı atlatmasına yardımcı olmak ve ülkenin yeniden inşasını planlamak amacıyla düzenlenen Paris konferansında konuşan Başkan Zelensky, Ukrayna'da yaklaşık 12 milyon kişinin şu anda elektrik şebekesiyle bağlantısının kesik olduğunu söyledi.

"Ne yazık ki bu bizim için tipik bir durum. Ve her gün yeni Rus saldırıları bekliyoruz, bu da kesintilerin sayısını önemli ölçüde arttırabilir."

Hem planlı hem de plansız elektrik kesintileri ülkenin hemen her bölgesini etkiledi ve bazıları günlerce sürdü.

Tedavi ettikleri hasta sayısını sınırlamak zorunda kalan hastaneler ve diğer tıbbi tesisler de dahil olmak üzere birçok kritik hizmet, ışıkları açık tutmak için jeneratörlere güveniyor.

"Acil durumlara, travma yaralanmalarına ve savaşla ilgili her şeye öncelik veriyoruz. Sonuçlarının farkındayız" diyen Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko BBC'ye konuştu.

Devlet Başkanı Zelenski,  acilen daha fazla jeneratöre ve enerji altyapısını onarmak için uzman ekipmana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın elektrik şebekesini onarmanın yaklaşık 1.5 milyar Euro'yamal olacağını söyledi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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