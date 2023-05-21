Zelenski ile Biden G7 Zirvesi'nde buluştu!













"YENİ ASKERİ DESTEK PAKETİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesine katılan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Zelensky, resmi sosyal medya hesaplarından toplantıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak,"Joseph Biden, liderliğin için, silahların için, pilot yetiştirme kararın için teşekkür ederim. Ortak özgürlük kanatlarımızın kesinlikle dünyanın daha güçlü kanatları olacağına inanıyorum.Biden'a 37 milyar dolarlık mali yardım ve kısa süre önce duyurusu yapılan 375 milyon dolar tutarındaki askeri yardım için teşekkür eden Zelenski, "37'nci mali desteğe kıyasla bu çok fazla. Ukrayna için milyar dolar ve ayrıca 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım programı için çok minnettarız. Devletimizin savunmasını güçlendirmeye yönelik işbirliğinin yanı sıra Ukrayna'nın mevcut barış formülünün uygulanmasını ele aldık.Ukrayna'nın yeniden yapılanma ve restorasyon projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.