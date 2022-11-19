SİYASET
19 Kasım 2022 - 10:51

Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!

Zelenski, Ukrayna'nın enerji sisteminin neredeyse yarısının devre dışı kaldığını söyledi Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın son dönemde gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarının Ukrayna'nın enerji sisteminin neredeyse yarısını felce uğrattığını söyledi.

SİYASET
19 Kasım 2022 - 10:51
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Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!


Zelenski, Ukrayna'nın enerji sisteminin neredeyse yarısının devre dışı kaldığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın son dönemde gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarının Ukrayna'nın enerji sisteminin neredeyse yarısını felce uğrattığını söyledi.



Hasar, sıcaklıklar sıfırın altına düşerken ve başkent Kiev ilk kış karını yaşarken meydana geldi. Kiev'deki bir yetkili şehrin elektrik şebekesinin "tamamen kapanabileceği" uyarısında bulundu.

zelenski

10 milyon Ukrayna'lı Elektriksiz Kaldı

Devlet Başkanı Zelenski, daha önce yaptığı açıklamada 10 milyon Ukraynalının elektriksiz kaldığını söylemişti.

Cuma gecesi yaptığı video konuşmasında Zelenski, "toplam 17 bölgede ve başkentte enerji arzıyla ilgili zor durumun devam ettiğini" söyledi, ancak enerji endüstrisi çalışanları elektriği yeniden sağlamak için yarışırken gün içinde "önemli ölçüde daha az acil durum kesintisi" olduğunu da sözlerine ekledi.

Savaşın ne kadar devam edeceği ve etkilerinin ne olacağı henüz bilimiyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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