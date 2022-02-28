DÜNYA
28 Şubat 2022 - 14:36

Zelenskiy'den Rus askerlere flaş çağrı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesini işgal eden Rus askerlerine karşı flaş bir çağrıda bulundu ve silahlarınızı bırakıp giderek hayatlarını kurtarın dedi.

DÜNYA
28 Şubat 2022 - 14:36
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Zelenskiy'den Rus askerlere flaş çağrı!
Rusya tarafından askeri operasyonla işgal edilmeye çalışılan Ukrayna'da Ruslara karşı büyük bir direniş örneği gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesindeki askerlere flaş bir çağrıda bulundu. Rus askere, silahlarını bırakıp gitmeleri konusundan önemli bir öneride bulunan Zelenskiy, onlara 'sadece hayatınızı kurtarın' ifadelerini kullandı.








Avrupa Birliği'ne ise yeni özel prosedürler kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımıyla ilgili bir çağrısını yineleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca ülkesinde savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumların da serbest bırakılarak savaşa katılacaklarını ve en sıcak noktalarda görev alarak suçlarını telafi edeceklerini söyledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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