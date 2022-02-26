Zelenskiy duyurdu: Kiev ve önemli noktalar kontrol altında!

Rusya tarafından dört bir taraftan saldırıya uğrayan Ukrayna'da sıcak çatışmalar devam ediyor. Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırırken Ukraynalı vatandaşlarına da ülkelerini savunmak isterlerse orduya katılmaya davet etti.
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı bir son dakika açıklamasında başken Kiev ile şehrin çevresindeki bulunan birkaç önemli noktaları kontrol altında tuttuklarını söylerken yayınladığı videomesaj ile Rusya'ya da seslendi ve binlerce kurbanın yüzlerce mahkumun neden ölmek için Ukrayna'ya gönderildiklerini bilmediklerini iletti.
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı bir son dakika açıklamasında başken Kiev ile şehrin çevresindeki bulunan birkaç önemli noktaları kontrol altında tuttuklarını söylerken yayınladığı videomesaj ile Rusya'ya da seslendi ve binlerce kurbanın yüzlerce mahkumun neden ölmek için Ukrayna'ya gönderildiklerini bilmediklerini iletti.