Zelenskiy: Rus güçlerinin önüne gelen her şeye saldırıyor!













Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalinin 4. gününde başkent Kiev'e yapılan saldırılar hız kesmeden devam etti. Rus ordusu sabah saatlerinde Harkov şehrini ele geçirirken Nova Kahovka kentinin de yine ordu tarafından işgal edildiği bildirildi.Ukrayna ordusu ile Ukrayna halkı Rusya'nın başlattığı işgale karşı son güçleriyle direnmeye devam ederken çocukları ile birlikte sığınaklara yerleşen ailelerde direnişe ortak olup savaşa hazırlanmaya başladılar.Devlet Başkanı Zelenkiy ise yaptığı bir açıklamada Rus işgalcilerin canlı olan her şeye karşı savaştıklarını ve saldırdıklarını belirterek kreşleri, sivil yerleşim yerlerini ve ambulansları bile vurduklarını söyledi. Dün gecenin çok vahşi ve acımasız geçtiğini sözlerine ekleyen Zelenskiy, tüm sivil altyapılar vurulduğunu da aktardı.