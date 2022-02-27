DÜNYA
27 Şubat 2022 - 13:01

Zelenskiy: Rus güçlerinin önüne gelen her şeye saldırıyor!

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta Rus birliklerinin Ukrayna'nın Nova Kahovka şehrini ele geçirdiği bildirildi. Ukrayna halkı ve ordu direnişine devam ederken Devlet Başkanı Zelenskiy, işgalcilerin önüne gelen herşeye saldırdıklarını ve sivil yerleşim yerleriyle birlikte ambulansları bile vurduklarını söyledi.

DÜNYA
27 Şubat 2022 - 13:01
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Zelenskiy: Rus güçlerinin önüne gelen her şeye saldırıyor!
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalinin 4. gününde başkent Kiev'e yapılan saldırılar hız kesmeden devam etti. Rus ordusu sabah saatlerinde Harkov şehrini ele geçirirken Nova Kahovka kentinin de yine ordu tarafından işgal edildiği bildirildi.








Ukrayna ordusu ile Ukrayna halkı Rusya'nın başlattığı işgale karşı son güçleriyle direnmeye devam ederken çocukları ile birlikte sığınaklara yerleşen ailelerde direnişe ortak olup savaşa hazırlanmaya başladılar. 



Devlet Başkanı Zelenkiy ise yaptığı bir açıklamada Rus işgalcilerin canlı olan her şeye karşı savaştıklarını ve saldırdıklarını belirterek kreşleri, sivil yerleşim yerlerini ve ambulansları bile vurduklarını söyledi. Dün gecenin çok vahşi ve acımasız geçtiğini sözlerine ekleyen  Zelenskiy, tüm sivil altyapılar vurulduğunu da aktardı.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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