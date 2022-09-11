DÜNYA
11 Eylül 2022 - 23:11

Zelenskiy: 'Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askeri tesisler yok'

Rusya'nın, Donbass bölgesinde işgal ettiği alanlarda toprak kaybı yaşamasının ardından saldırılarını artırmasına tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askeri tesisler yok" dedi.

DÜNYA
11 Eylül 2022 - 23:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zelenskiy: 'Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askeri tesisler yok'


Rusya, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde işgal ettiği toprakları Ukrayna'nın karşı atağa geçmesiyle kaybetmeye başladı. Bunun üzerine Ukrayna'nın diğer noktalarına saldırılar düzenleyen Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle birden fazla sivil zarar görürken, bölgedeki aşağı yukarı tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı.

Elektrik kesintileri yaşanıyor



Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi. Saldırılar karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğu sözlerini eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askeri tesisler yok. Harkov ve Donetsk'in tamamında elektrik yok. Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de elektrik akımlarında sorunlar yaşanıyor. Hala 'tek halk' olduğumuzu mu düşünüyorsun?" dedi. Rusların, Ukrayna halkını gaz, enerji, gıda ve su ile tehdit ettiğini savunan Zelenskiy, Ukraynalıların birlikte duruş sergileyeceğini ve Ruslara teslim olmayacağını bir kez daha belirtti.

Ukraynalı askerlerin Harkov'da ilerleyişi sürüyor

Zelenskiy savaşın 200. gününde yaptığı açıklamada Harkov bölgesindeki Chkalovske yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurmuştu. Zelenskiy, “Bir özgür yerleşim yeri daha. Ukrayna bayrağı Harkov bölgesindeki Chkalovske'ye geri döndü. Bu, her kısımda böyle olacak. İşgalcileri Ukrayna'nın her şehrinden ve köyünden kovacağız” ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Valeriy Zaluzhnyi ise, "Harkov yönünde sadece güney ve doğuya değil, kuzeye de ilerlemeye başladık. Rusya devlet sınırına 50 kilometre var" demişti. Zaluzhnyi, Eylül ayının başından bu yana üç bin kilometrekareden fazla alanın Ruslardan geri alındığını dile getirmişti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İsveç'te resmi olmayan sonuçlara göre sol blok seçimi önde götürüyor
İsveç'te resmi olmayan sonuçlara göre sol blok seçimi önde götürüyor
Biden: 'Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık'
Biden: 'Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık'
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi
Ekranların efsane isminden kara haber az önce geldi! Tüm dünya onu izlemişti! O isim hayatını kaybetti
Ekranların efsane isminden kara haber az önce geldi! Tüm dünya onu izlemişti! O isim hayatını kaybetti
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi
Son Haberler
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık...
Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor! Büyük indirimler başladı!
Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor!...
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına hızlı ve kesin evde doğal tedavi yöntemleri
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına...
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki, çorba ve yiyecekler
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki,...
Batum’da gezilecek en popüler 8 yer
Batum’da gezilecek en popüler 8 yer
Windows güvenlik duvarı ne işe yarar, nasıl kapatılır? Windows güvenlik duvarını kapatma yolları
Windows güvenlik duvarı ne işe yarar, nasıl kapatılır? Windows güvenlik...
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor!...
Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Bakan Soylu: 'Hepsinin ümidi bu büyük coğrafyadır'
Bakan Soylu: 'Hepsinin ümidi bu büyük coğrafyadır'
Okan Buruk: 'Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz'
Okan Buruk: 'Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz'
Bir tek bu zam sevindirebilirdi! Emekli promosyonlarına dev zam! Akbank, Garanti, Ziraat yarışına Halkbank'da katıldı
Bir tek bu zam sevindirebilirdi! Emekli promosyonlarına dev zam! Akbank,...
Necati Erkmen: 'Golü bulduk ama süre yetmedi'
Necati Erkmen: 'Golü bulduk ama süre yetmedi'
Dursun Özbek: 'Çok az bir süre sonra daha da iyi olacağız'
Dursun Özbek: 'Çok az bir süre sonra daha da iyi olacağız'
Çağdaş Atan: 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu'
Çağdaş Atan: 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu'