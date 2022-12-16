MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:56

Zerrin Özer'in mezarlık paylaşımı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu

Zerrin özer mezarlıkta şarkı söylediği anları sosyal medyada paylaştı tepkilerin odağı oldu...

MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:56
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Zerrin Özer’in mezarlık paylaşımı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu


Müzik dünyasının önemli isimlerinden Zerrin Özer’in sosyal medya hesabında mezarlıkta ‘Kerbela Ağıdı’nı okurken video çekti bu anları sosyal medya hesabında paylaştı ve tepkilerin odağı oldu. Takipçilerin kimisi beğenirken kimisi sert tepkiler gösterdi. Zerrin Özer

Müziğe geri döndü 

Bir dönem müzik kariyerini bırakmaya karar veren Zerrin Özer müzikten vazgeçemeyip kısa süre sonra sahnelere geri dönmüştü. Zaman zaman gündem olan ünlü sanatçının bu paylaşımı büyük tepki gördü. Mezarlık başında oturup Selda Bağcan’a ait bir şarkıyı söyleyen Zerrin Özer tepkilerin odağı oldu. Takipçileri beğeni ve yorumlar yağdırırken bir kesimse ağır tepkiler gösterdi. Yaptığı paylaşımın saygısızlık olduğunu düşünen kesim ünlü sanatçı Zerrin Özer’i sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi haline getirdiler. Zerrin Özer



İşte takipçilerinden ünlü sanatçıya gelen yorumların bazıları. Zerrin Özer

Zerrin Özer

Zerrin Özer

Zerrin Özer

Zerrin Özer

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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