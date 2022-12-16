Zerrin Özer’in mezarlık paylaşımı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu







Müziğe geri döndü







Müzik dünyasının önemli isimlerinden Zerrin Özer’in sosyal medya hesabında mezarlıkta ‘Kerbela Ağıdı’nı okurken video çekti bu anları sosyal medya hesabında paylaştı ve tepkilerin odağı oldu. Takipçilerin kimisi beğenirken kimisi sert tepkiler gösterdi.Bir dönem müzik kariyerini bırakmaya karar veren Zerrin Özer müzikten vazgeçemeyip kısa süre sonra sahnelere geri dönmüştü. Zaman zaman gündem olan ünlü sanatçının bu paylaşımı büyük tepki gördü. Mezarlık başında oturup Selda Bağcan’a ait bir şarkıyı söyleyen Zerrin Özer tepkilerin odağı oldu. Takipçileri beğeni ve yorumlar yağdırırken bir kesimse ağır tepkiler gösterdi. Yaptığı paylaşımın saygısızlık olduğunu düşünen kesim ünlü sanatçı Zerrin Özer’i sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi haline getirdiler.İşte takipçilerinden ünlü sanatçıya gelen yorumların bazıları.