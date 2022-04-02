MAGAZİN
02 Nisan 2022 - 00:04

Zeynep Bastık: "en büyük hayalim anne olmak!"

Geçtiğimiz akşam bir restoranda arkadaşlarıyla kutlama yemeği için buluşan Zeynep Bastık, mekan girişinde ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin “anne olmayı düşünüyor musunuz?” soruları karşısında itirafta bulundu.

MAGAZİN
02 Nisan 2022 - 00:04
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Zeynep Bastık:

YouTube’da paylaştığı şarkılarıyla kısa sürede şöhret kazanan Zeynep Bastık, geçtiğimiz akşam YouTube kanalının 2 buçuk milyon aboneye ulaşmasını arkadaşlarıyla yemek yiyerek kutladı. Toplam izlenme sayısı ise 2 milyar olan şarkıcı “büyük bir gurur” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yaz uzun süredir sevgili olduğu Tolga Akış ile dünya evine giren Zeynep Bastık, yemekten önce mutluluğunu basın mensuplarıyla da paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, muhabirlerin “anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorularına “en büyük hayalim anne olmak” diyerek kariyeri için şuan anneliği ertelediğini belirtti.

EDİTOR
Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
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