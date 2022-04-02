Zeynep Bastık: "en büyük hayalim anne olmak!"

YouTube’da paylaştığı şarkılarıyla kısa sürede şöhret kazanan Zeynep Bastık, geçtiğimiz akşam YouTube kanalının 2 buçuk milyon aboneye ulaşmasını arkadaşlarıyla yemek yiyerek kutladı. Toplam izlenme sayısı ise 2 milyar olan şarkıcı “büyük bir gurur” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yaz uzun süredir sevgili olduğu Tolga Akış ile dünya evine giren Zeynep Bastık, yemekten önce mutluluğunu basın mensuplarıyla da paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, muhabirlerin “anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorularına “en büyük hayalim anne olmak” diyerek kariyeri için şuan anneliği ertelediğini belirtti.