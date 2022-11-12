MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 17:21

Zeynep Bastık hayranına şok cevap! Bu kadar da olmaz!

Zeynep Bastık ile bir alışveriş merkezinde karşılaşan hayranı fotoğraf çektirmek isteyince aldığı tepkiye çok şaşırdı. Kendisini kovduğunu iddia eden kadın yaşadıklarını biri video yayınlayarak anlattı. Genç kadın Zeynep Bastık'ın kendisine kaba davrandığını söyledi.

MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 17:21
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Zeynep Bastık hayranına şok cevap! Bu kadar da olmaz!


İstanbul'da bir alışveriş merkezinde Zeynep Bastık ile karşılaşan genç kadın fotoğraf çektirme isteğini ünlü şarkıcıya iletince hayır yanıtını aldı. Şarkıcının hayranı Zeynep Bastık’ın kendisine kötü davrandığını iddia ederken yaşadıklarını da bir video ile anlattı.

HAYIR YANITINI VERDİ

Zeynep Bastık'ın hayranına davranışı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Zeynep Bastığın genç kadına olan davranışı oldukça dikkat çekti. Bir video yayınlayarak yaşadıklarını anlatan genç kadın, “Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki 'şu an müsait değilim, alışveriş yapıyorum."dedi. Elindeki iki parça kıyafeti tutmayı teklif ettiğini aktaran genç kadın, ünlü şarkıcıdan gerek yok şeklinde sert bir tepki aldığını dile getirdi.Fotoğraf çektirmek isteyen hayranın aldığı yanıt herkesi şaşkına çevirdi.



Zeynep Bastık Hayranını Kovdu

TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİ

Sosyal medyada kısa sürede viral olan video sonrasında Zeynep Bastık’a da tepkiler çığ gibi büyüdü. Genç kadın yayınladığı videoda Zeynep Bastık’a yardım ettiğini ancak ünlü şarkıcının kendisine teşekkür bile etmediğini ifade etti. Ünlü şarkıcının verdiği tepkilere çok şaşırdığını dile getiren genç kadın, ünlü şarkıcının kıyafet almak için uzandığını ancak çekemediğini fark ettiğinde kendisine yardım ettiğini dile getirirken ünlü şarkıcıdan bir teşekkür bile alamadığını söyledi. Ancak Zeynep Bastık konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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