MAGAZİN
20 Temmuz 2022 - 12:54

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 1 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış çifti, 1 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Tolga Akış, Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak mahkemeden boşanma bilgilerinin olduğu belgeyi paylaştı ve Zeynep Bastık ile boşandıklarını ilan etti.

MAGAZİN
20 Temmuz 2022 - 12:54
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Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 1 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi!


Son zamanlarda pop müziğin parlayan yıldızlarından birisi olan Zeynep Bastık, Temmuz ayında 3 yıl boyunca birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuştu. Düzenlenen görkemli törenle dünya evine giren çift ilk başlarda mutlu evliliklerini gözler önüne sermiş ve bir süre düğünleriyle konuşulmuştu.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış



Bir süre sonra anlaşamadıklarını anlayan çift, ortaya atılan boşanma iddialarını peş peşe açıklamalar yaparak doğrulamışlardı.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış

Tek celsede boşandılar!

Zeynep Bastık ve Tolga Akış, yaptıkları açıklamalarda birbirlerini çok sevdiklerini ve bundan sonraki süreçte de çalışmaya devam edeceklerini söylemişlerdi. Boşanabilmek için evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmesini beklediklerini belirten çiftin, süresi dün doldu ve çift birlikte Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Tolga Akış, Aile Mahkemesi'nden aldıkları ve boşanma bilgilerinin yazılı olduğu resmi belgeyi paylaştı ve Zeynep Bastık ile boşandıklarını ilan etti.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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