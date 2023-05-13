Zeynep Bastık'ın konseri konuşulmakla bitmedi! Kırmızı mini tulumu, sahne dekoru ve dansçılar ayakta alkışlandı













Sahnede ki performansı ve şarkılarıyla alkış alan Zeynep Bastık adından bahsettirmeye devam ederken Volkswagen Arena'da konser vermesiyle herkesin ilgi odağı oldu. Konserinde 'Ara' şarkısını seslendiren Bastık, mini kırmızı tulumu ve dansıyla büyük beğeni topladı.29 yaşında ki başarılı isim konserinde her bölüm için farklı tasarım ile izleyici karşısında yer alan Zeynep Bastık, kıyafetlerinin yanı sıra sahne dekoruyla da beğenildi. 10 kişilik orkestra ile sahne alan Bastık, 33 dansçı eşlik etti. Başarılı şarkıcının konserinde adeta ünlü akımı yaşandı.