MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 18:15

Zeynep Bastık'ın konseri konuşulmakla bitmedi! Kırmızı mini tulumu, sahne dekoru ve dansçılar ayakta alkışlandı

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelirken son yaptığı konserde giydiği kırmızı tulumuyla ağızları açık bıraktı. Zeynep Bastık son konseriyle dün akşam seyircilerin beğenisini topladı.

MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 18:15
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Zeynep Bastık'ın konseri konuşulmakla bitmedi! Kırmızı mini tulumu, sahne dekoru ve dansçılar ayakta alkışlandı


Sahnede ki performansı ve şarkılarıyla alkış alan Zeynep Bastık adından bahsettirmeye devam ederken Volkswagen Arena'da konser vermesiyle herkesin ilgi odağı oldu. Konserinde 'Ara' şarkısını seslendiren Bastık, mini kırmızı tulumu ve dansıyla büyük beğeni topladı.

Zeynep bastık mini tulum



29 yaşında ki başarılı isim konserinde her bölüm için farklı tasarım ile izleyici karşısında yer alan Zeynep Bastık, kıyafetlerinin yanı sıra sahne dekoruyla da beğenildi. 10 kişilik orkestra ile sahne alan Bastık, 33 dansçı eşlik etti. Başarılı şarkıcının konserinde adeta ünlü akımı yaşandı.

zeynep bastık sahnesi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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