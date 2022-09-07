Zeynep Bastık'ın mini sortuyla verdiği poza beğeni yağdı!







Süper Mini Şortla Kamera Karşısına Geçti







Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalar içerisinde boşanmayla gündemde yer aldı. Müzik kariyerinde gerçekleşen hızlı çıkışı sürdüren şarkıcı, iddialı sosyal medya pozları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.Zeynep Bastık, aktif şekilde kullandığı Instagram hesabı üzerinden mini şortuyla çekildiği pozu yayınladı.Bastık'ın art arda yayınlamış olduğu pozlardan birisinde düğmelerin kapalı, diğerindeyse açık olması dikkatleri çekti.O poz için kullanıcılar, "Düğmesini açık unutmuşsun", "Dedim felaket" yorumlarını yaptı.