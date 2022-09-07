MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 14:22

Zeynep Bastık'ın mini sortuyla verdiği poza beğeni yağdı!

NEJ'in Paro şarkısı için 'Ara' ismiyle cover yapan Zeynep Bastık, müzik kariyeri içerisinde oldukça aktif. Bununla beraber özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiren şarkıcı iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 14:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zeynep Bastık'ın mini sortuyla verdiği poza beğeni yağdı!


Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalar içerisinde boşanmayla gündemde yer aldı. Müzik kariyerinde gerçekleşen hızlı çıkışı sürdüren şarkıcı, iddialı sosyal medya pozları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Zeynep bastık

Süper Mini Şortla Kamera Karşısına Geçti



Zeynep Bastık, aktif şekilde kullandığı Instagram hesabı üzerinden mini şortuyla çekildiği pozu yayınladı.

Zeynep bastık

Bastık'ın art arda yayınlamış olduğu pozlardan birisinde düğmelerin kapalı, diğerindeyse açık olması dikkatleri çekti.

Zeynep bastık

O poz için kullanıcılar, "Düğmesini açık unutmuşsun", "Dedim felaket" yorumlarını yaptı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!
Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i şaşırtmaya devam ediyor! Merve Dizdar açtı ağzını yumdu gözünü
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i şaşırtmaya devam ediyor! Merve Dizdar açtı ağzını yumdu gözünü
90'ların ünlü şarkıcısı Mirkelam'ın son halini görenler şaşkınlığa uğradı!
90'ların ünlü şarkıcısı Mirkelam'ın son halini görenler şaşkınlığa uğradı!
İzdivaç programıyla tanınan Naz Mila göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu!
İzdivaç programıyla tanınan Naz Mila göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Son Haberler
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak...
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını...
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'