Zeynep Bastık'ın yeni pozları takipçilerine 'Yok Artık' dedirtti!













Sosyal medya hesaplarında paylaştığı cesur pozlarına son zamanlarda iç çamaşırı pozlarını ekleyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yine iddialı görüntüsüyle magazin gündemine bomba gibi düştü.Tolga Akış ile bir yıldan kısa süren evliliğini noktalayan Zeynep Bastık, verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi başardı. Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından Zeynep Bastık, evliliğini noktaladıktan sonra özellikle beyaz iç çamaşırlı pozlarıyla bir süre gündemde kaldı.Müzik tarzıyla özellikle gençlerin sevgilisi haline gelen Zeynep Bastık, sosyal medyada paylaştığı son pozuyla da gündem yarattı. Bastık, altında hiçbir şey yokmuş gibi görünen büyük boy siyah bir ceketle poz verdi.Kendinden emin bir seçimle poz veren Zeynep Bastık, takipçilerinden çok sayıda beğeni alırken "Altıya etek giymeyi unutmuş" yorumlarıyla da karşı karşıya kaldı.