MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 15:04

Zeynep Bastık'ın yeni pozları takipçilerine 'Yok Artık' dedirtti!

Son zamanlarda verdiği cesur pozlarla gündemde olmayı başaran Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir pozunu paylaştı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan genç şarkıcı, ne kadar proaktif olduğunu bir kez daha gösterdi. Ceketiyle dikkat çeken Zeynep Bastık, "Altıya etek giymeyi unutmuş" yorumlarıyla karşı karşıya kaldı.

MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 15:04
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Zeynep Bastık'ın yeni pozları takipçilerine 'Yok Artık' dedirtti!


Sosyal medya hesaplarında paylaştığı cesur pozlarına son zamanlarda iç çamaşırı pozlarını ekleyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yine iddialı görüntüsüyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Zeynep Bastık'ın yeni pozları takipçilerine 'Yok Artık' dedirtti



Tolga Akış ile bir yıldan kısa süren evliliğini noktalayan Zeynep Bastık, verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi başardı. Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından Zeynep Bastık, evliliğini noktaladıktan sonra özellikle beyaz iç çamaşırlı pozlarıyla bir süre gündemde kaldı.

Zeynep Bastık

Müzik tarzıyla özellikle gençlerin sevgilisi haline gelen Zeynep Bastık, sosyal medyada paylaştığı son pozuyla da gündem yarattı. Bastık, altında hiçbir şey yokmuş gibi görünen büyük boy siyah bir ceketle poz verdi. 

Zeynep Bastık

Kendinden emin bir seçimle poz veren Zeynep Bastık, takipçilerinden çok sayıda beğeni alırken "Altıya etek giymeyi unutmuş" yorumlarıyla da karşı karşıya kaldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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