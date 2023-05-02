Zeynep Bastık konser öncesi hazırlanma pozu verdi sosyal medya yıkıldı!













GÖZLERDEN UZAK BİR AŞK YAŞADILAR

SADECE GÜLDÜ..





SİYAH-BEYAZ POZU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU





Pop müziğin son zamanların en popüler isimlerinden birisi olan Zeynep Bastık, muhteşem bir düğünle dünyaevine girdiği Tolga Akış ile olan bir yıllık evliliğini geçtiğimiz yaz resmen noktalamıştı.Ayrılmalarının ardından ilk önce Uraz Kaygılaroğlu daha sonra da fotoğrafçı olarak yurt dışında bulunan Seren Dal ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü pop sanatçısı son aylarda müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren DJ Artz lakabıyla tanınan Efe Çelik ile birlikte anılmaya başladı.Efe Çelik bilindiği üzere oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile bir birliktelik yaşamış ve çift aşklarını bir yıl boyunca gözlerden uzak yaşamışlardı.Söylentilere göre Zeynep Bastık ile Efe Çelik, ilk olarak Wu Bomonti'de bulundu. Gece yarısı bir grup arkadaşıyla mekandan ayrılan çift, kendilerine gönderilen soruları yanıtlamadı. Bastık, basından gelen aşk dedikoduları sorularına gülmekle yetindi. İkili hızla arabaya binip eve doğru yola çıktı.Özel hayatıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Zeynep Bastık, son dönemde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yine gündem yarattı. 29 yaşındaki ünlü pop şarkıcısı 2.2 milyon takipçili Instagram sayfasında konser öncesi çekilmiş siyah-beyaz bir poz yayınladı. Ünlü ismin bu paylaşımı sbeğeni ve yorum rekoru kırarken 'Sen bir ikonsun' şeklinde yorumlar havada uçuştu.