Zeynep Bastık şeffaflıkta çığır açtı! Takipçilerine açık açık anlattı: Bilmek zorunda değiliz dediler... Herkesi hayrete düşüren açıklama







ZEYNEP BASTIK REGL ÖNCESİNİ PAYLAŞTI, GÖRENLER UTANDI VE YUH ARTIK DEDİ! O PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ...







PMS NEDİR?





Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan marjinal müzisyen Zeynep Bastık, regl öncesi deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşarak bir kez daha cesur bir hamle yaptı. Bastık'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyayı ikiye böldü. Gönderi, adet farkındalığı ve konuyu çevreleyen tabular hakkında bir sohbeti ateşledi.Sosyal medyada aktif olan marjinal müzisyen Zeynep Bastık özel hayatı, geliri ve cesur pozlarıyla her zaman gündemde. Geçirdiği bir kaza sonrası hızlı bir geri dönüş yapmak isteyen Zeynep Bastık, regl öncesi yaşadıklarını "Hoş geldin" diyerek sosyal medyadan ilk paylaşımına başladı. Gönderi, adet farkındalığı ve konuyu çevreleyen tabular hakkında bir sohbeti ateşledi. Kaza sonucu yaralanan ve yılbaşı dahil bir süre sahnelerden uzak kalmak zorunda kalan Zeynep Bastık, şu sıralar sahnelere dönerek 5 milyon TL zarara uğramayı hedefliyor. Kaza sonrası evde istirahat ederken iç çamaşırlarıyla verdiği pozları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Bastık, manşetlerden düşmedi. Zeynep Bastık, özel hayatından bir başka pozu paylaştı. Regl dönemine girmediğini açıklayan Bastık, doğal halini paylaşarak "Hoş geldin PMS bebeğim" yazdı. Bastık'ın hayranları güzel şarkıcıya beğeni yağdırdı.Yaygın olarak bu şekilde anılan PMS, aslında kadınların regl öncesi yaşadığı duygusal ve fiziksel semptomları ifade eden premenstrüel sendromun kısaltmasıdır. Premenstrüel sendrom veya PMS, bir kadının adet döngüsüne giden günlerde ortaya çıkan ruh hali değişimleri, yemek istekleri, yorgunluk, sinirlilik ve depresyon gibi bir dizi semptomu içerir.