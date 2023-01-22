Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan marjinal müzisyen Zeynep Bastık, regl öncesi deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşarak bir kez daha cesur bir hamle yaptı. Bastık'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyayı ikiye böldü. Gönderi, adet farkındalığı ve konuyu çevreleyen tabular hakkında bir sohbeti ateşledi.
MAGAZİN
22 Ocak 2023 - 01:42
Zeynep Bastık şeffaflıkta çığır açtı! Takipçilerine açık açık anlattı: Bilmek zorunda değiliz dediler... Herkesi hayrete düşüren açıklama
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan marjinal müzisyen Zeynep Bastık, regl öncesi deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşarak bir kez daha cesur bir hamle yaptı. Bastık'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyayı ikiye böldü. Gönderi, adet farkındalığı ve konuyu çevreleyen tabular hakkında bir sohbeti ateşledi.
MAGAZİN
22 Ocak 2023 - 01:42