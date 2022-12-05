MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 13:32

Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı

Zeynep Bastık Altın Kelebek’te aldığı ödül ile sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı

MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 13:32
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Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı


Dün akşam Altın Kelebek ödülleri dağıtıldı. En iyi Kadın Şarkıcı ödülü Zeynep Bastık’a verildi. Sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medyada bir kesim aldığı ödülü hak etmediğini söylerken bir kesimde ödülü hak ettiğini düşünüyor. Zeynep Bastık

Kendine ait çok az şarkısı var

Coverladığı ‘Felaket’ şarkısıyla adını duyuran Bastık yakın zamanda yabancı bir parça olan ‘Paro’ yu Türkçe versiyonu ‘Ara’ diyerek dinleyicilerine sunan Bastık dinleyici kitlesini genişletmişti. Zeynep Bastık

Tolga Akış’a teşekkür etti



En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü almak için sahneye çıkan Bastık , kariyerinde en büyük destekçisi olduğunu söyleyerek eski eşine teşekkür etti. Zeynep Bastık

Sosyal medyada tepkiler durmuyor

Zeynep Bastık’ın aldığı ödülü hak etmediğini ve aynı katagoride ki diğer sanatçıların haklarını yendiğine dair yorumlar yapıldı. 

Zeynep BastıkZeynep BastıkZeynep BastıkZeynep Bastık

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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