Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı







Kendine ait çok az şarkısı var

Tolga Akış’a teşekkür etti







Sosyal medyada tepkiler durmuyor

Dün akşam Altın Kelebek ödülleri dağıtıldı. En iyi Kadın Şarkıcı ödülü Zeynep Bastık’a verildi. Sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medyada bir kesim aldığı ödülü hak etmediğini söylerken bir kesimde ödülü hak ettiğini düşünüyor.Coverladığı ‘Felaket’ şarkısıyla adını duyuran Bastık yakın zamanda yabancı bir parça olan ‘Paro’ yu Türkçe versiyonu ‘Ara’ diyerek dinleyicilerine sunan Bastık dinleyici kitlesini genişletmişti.En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü almak için sahneye çıkan Bastık , kariyerinde en büyük destekçisi olduğunu söyleyerek eski eşine teşekkür etti.Zeynep Bastık’ın aldığı ödülü hak etmediğini ve aynı katagoride ki diğer sanatçıların haklarını yendiğine dair yorumlar yapıldı.