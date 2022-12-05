Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı

Dün akşam Altın Kelebek ödülleri dağıtıldı. En iyi Kadın Şarkıcı ödülü Zeynep Bastık’a verildi. Sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medyada bir kesim aldığı ödülü hak etmediğini söylerken bir kesimde ödülü hak ettiğini düşünüyor.
Kendine ait çok az şarkısı varCoverladığı ‘Felaket’ şarkısıyla adını duyuran Bastık yakın zamanda yabancı bir parça olan ‘Paro’ yu Türkçe versiyonu ‘Ara’ diyerek dinleyicilerine sunan Bastık dinleyici kitlesini genişletmişti.
Tolga Akış’a teşekkür etti
En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü almak için sahneye çıkan Bastık , kariyerinde en büyük destekçisi olduğunu söyleyerek eski eşine teşekkür etti.