Zeynep Bastık transparan tarzıyla çok beğenildi!













Şarkıları ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla gündeme geliyor. Zeynep Bastık, sosyal medya hesaplarından iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ederken dekolte pozlarıyla büyük başarı yakalıyor.Zeynep Bastık, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve transparan tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. 'Dumplanıp duruyorum' notuyla paylaşım yapan güzel şarkıcı yayınladığı fotoğrafla olay yarattı. Transparan bir iç çamaşırı tercih eden Zeynep Bastık, üzerine aldığı yelek ile tarzını biraz daha öne çıkardı. Bastık, göğüs kesimindeki dekolte ile takipçilerini adeta büyüledi.Zeynep Bastık'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırarken, yorumların arasında 'Aşık oldum', 'Harikasın', 'Seni seviyorum', ifadeleri dikkat çekti.