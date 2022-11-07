Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal medyadan sitem etti







ZEYNEP BASTIK TEPKİ GÖSTERDİ







ZEYNEP BASTIK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sahne fiyatı için yüksek tutarlar isteyen Zeynep Bastık’ın dün gerçekleştirdiği konserde istenmeyen bir olay yaşandı. Daha önce birçok ünlünün başına gelen bu olaya Bastık’tan sitem geldi. Bastık 3 şarkı kala sahneyi terk etti.Daha önce benzer bir olay Ece Seçkin'in başına gelirken bu kez de Zeynep Bastık istenmeyen bir olayla karşı karşıya kaldı. Ece Seçkin'in yüzüne daha önce telefon atılırken Zeynep Bastık'ın sahnesine ise su şişesi atıldı. Gece boyu ikaz etmesine rağmen başına gelenlerin ardı arkası kesilmeyen Bastık çözümü sahneyi terk etmekte buldu.Gecenin başında yüzüne tutulan lazer ile sahneye çıkan güzel şarkıcı seyircileri uyarmasına rağmen sorunların önünü kesemedi. En son sahneye atılan şişenin Bastık’ı teğet geçmesi son nokta oldu.Yaralanmaktan korktuğu ve güvenliğinden endişe ettiği için konsere 3 şarkı kala sahneden indiğini belirten Zeynep Bastık, bazı kendini bilmezler yüzünden diğer kişilere de bunu yaşattığı için özür diledi. Bastık, “Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor."şeklinde konuştu.