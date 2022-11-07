MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:58

Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal medyadan sitem etti

Zeynep Bastık sahne aldığı son konserde tatsız bir olayla karşı karşıya kaldı. Konserin bitmesine kısa bir süre kala Bastık, başına gelen olaya sosyal medyadan sitem etti.

MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:58
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Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal medyadan sitem etti


Sahne fiyatı için yüksek tutarlar isteyen Zeynep Bastık’ın dün gerçekleştirdiği konserde istenmeyen bir olay yaşandı. Daha önce birçok ünlünün başına gelen bu olaya Bastık’tan sitem geldi. Bastık 3 şarkı kala sahneyi terk etti.

ZEYNEP BASTIK TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önce benzer bir olay Ece Seçkin'in başına gelirken bu kez de Zeynep Bastık istenmeyen bir olayla karşı karşıya kaldı. Ece Seçkin'in yüzüne daha önce telefon atılırken Zeynep Bastık'ın sahnesine ise su şişesi atıldı. Gece boyu ikaz etmesine rağmen başına gelenlerin ardı arkası kesilmeyen Bastık çözümü sahneyi terk etmekte buldu.



Zeynep Bastık Sitem Etti

Gecenin başında yüzüne tutulan lazer ile sahneye çıkan güzel şarkıcı seyircileri uyarmasına rağmen sorunların önünü kesemedi. En son sahneye atılan şişenin Bastık’ı teğet geçmesi son nokta oldu.

 ZEYNEP BASTIK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaralanmaktan korktuğu ve güvenliğinden endişe ettiği için konsere 3 şarkı kala sahneden indiğini belirten Zeynep Bastık, bazı kendini bilmezler yüzünden diğer kişilere de bunu yaşattığı için özür diledi. Bastık, “Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor."şeklinde konuştu.

Zeynep Bastık Konseri terk etti

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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