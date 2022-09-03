Kim Kimdir
03 Eylül 2022 - 19:42

Zeynep Çamcı kimdir? Zeynep Çamcının rol aldığı projeler nelerdir? Zeynep Çamcının biyografisi

Birçok projelerde rol alan sevilen oyuncu Zeynep Çamcının kim olduğu merak edilmektedir. Zeynep Çamcı kimdir? Ünlü oyuncu evli mi? Zeynep Çamcının kilosu ve boyu kaç? İşte detaylar.

Kim Kimdir
03 Eylül 2022 - 19:42
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Zeynep Çamcı kimdir? Zeynep Çamcının rol aldığı projeler nelerdir? Zeynep Çamcının biyografisi
Ünlü oyuncu Zeynep Çamcının kim olduğu, kaç yaşında, evli mi olduğu merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Zeynep Çamcı birçok dizi ve film projelerinde yer almış ve izleyicilerin kalbinde iz bırakmıştır.

Zeynep Çamcı kim? Nereli, kaç yaşında?

11 Aralık 1986 tarihinde Muğla'da  dünyaya gelmiştir. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü bitirmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü RTR Anabilim Dalı bölümünden yüksek lisans yapmıştır.

Gece Gündüz dizisinde  Aslı'ya hayat vermiştir. Recep İvedik 3 filminde ise Zeynep karakterini canlandırmış ve böylelikle daha da ünlenmiştir. Güneşin Karanlığı kısa filmde oynamıştır. Büyük bir ilgiyle izlenilen  Leyla ile Mecnun dizisinde Sedef karakterine hayat vermiştir.

Meryem filminde başrol olarak rol almış 50.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Canımın İçi dizisinde Sinem karakterine hayat vermiştir. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Beni Böyle Sev dizisinde Ayşem karakterini canlandırmıştır. Deliha filminde ise Gupse Özay ile rol almış Havva karakterine hayat vermiştir. 2015 yılında Star Tv'de Eğlendirme Dairesi programda yer almıştır. ATV ekranlarına gelen beğenilerek izlenilen Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almıştır.

Kendisinin yazdığı ve yönettiği  Feride filminde başrol oynamıştır. Daha sonra Adım Başı Kafe, Dört Duvar gibi projelerde yer almıştır. Şimdilerde ise Güzel Günler dizisinde Altan karakterine hayat vermektedir.

zeynep çamcı

Zeynep Çamcı evli mi? Boyu ve kilosu

Asia Pasific Özel Ödülünü alan ilk Türk kadın oyuncusudur. 7 Haziran 2015 tarihinde Serhat Bayram ile dünya evine girmiştir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Yay burcu olan oyuncu, 1,62 cm boya ve 53 kiloya sahiptir.

Menajerliğini Abdullah Bulut üstlenmektedir. Zeynep Çamcının birçok fanları bulunmaktadır. Fanları oyuncu için hesap açmaktadırlar.

Facebook adresi: ZeynepCamciFeys

Twitter hesabı: zeynep_camci

İnstagram hesabı: zeynepcamci

Youtube adresi: zeynepcamci

Kişisel Web sitesi: zeynepcamci.net

Rol aldığı diziler

Gece Gündüz

Leyla ile Mecnun

Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu

Canımın İçi

Beni Böyle Sev

Eğlendirme Dairesi

Seviyor Sevmiyor

Kara Yazı

Adı: Zehra

Terapist

Adım Başı Kafe

Güzel Günler

Rol aldığı filmler

Recep İvedik

Güneşin Karanlığı

Recep İvedik 3

Meryem

Deliha

Gerçek Kesit: Manyak

Feride

2021 / Dört Duvar

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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