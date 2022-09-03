Zeynep Çamcı kimdir? Zeynep Çamcının rol aldığı projeler nelerdir? Zeynep Çamcının biyografisi

Zeynep Çamcı kim? Nereli, kaç yaşında?

Zeynep Çamcı evli mi? Boyu ve kilosu

Rol aldığı diziler

Rol aldığı filmler

Ünlü oyuncu Zeynep Çamcının kim olduğu, kaç yaşında, evli mi olduğu merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Zeynep Çamcı birçok dizi ve film projelerinde yer almış ve izleyicilerin kalbinde iz bırakmıştır.11 Aralık 1986 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü bitirmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü RTR Anabilim Dalı bölümünden yüksek lisans yapmıştır. Gece Gündüz dizisinde Aslı'ya hayat vermiştir. Recep İvedik 3 filminde ise Zeynep karakterini canlandırmış ve böylelikle daha da ünlenmiştir. Güneşin Karanlığı kısa filmde oynamıştır. Büyük bir ilgiyle izlenilen Leyla ile Mecnun dizisinde Sedef karakterine hayat vermiştir. Meryem filminde başrol olarak rol almış 50.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Canımın İçi dizisinde Sinem karakterine hayat vermiştir. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Beni Böyle Sev dizisinde Ayşem karakterini canlandırmıştır. Deliha filminde ise Gupse Özay ile rol almış Havva karakterine hayat vermiştir. 2015 yılında Star Tv'de Eğlendirme Dairesi programda yer almıştır. ATV ekranlarına gelen beğenilerek izlenilen Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almıştır. Kendisinin yazdığı ve yönettiği Feride filminde başrol oynamıştır. Daha sonra Adım Başı Kafe, Dört Duvar gibi projelerde yer almıştır. Şimdilerde ise Güzel Günler dizisinde Altan karakterine hayat vermektedir.Asia Pasific Özel Ödülünü alan ilk Türk kadın oyuncusudur. 7 Haziran 2015 tarihinde Serhat Bayram ile dünya evine girmiştir. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Yay burcu olan oyuncu, 1,62 cm boya ve 53 kiloya sahiptir. Menajerliğini Abdullah Bulut üstlenmektedir. Zeynep Çamcının birçok fanları bulunmaktadır. Fanları oyuncu için hesap açmaktadırlar. Facebook adresi: ZeynepCamciFeys Twitter hesabı: zeynep_camci İnstagram hesabı: zeynepcamci Youtube adresi: zeynepcamci Kişisel Web sitesi: zeynepcamci.netGece Gündüz Leyla ile Mecnun Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu Canımın İçi Beni Böyle Sev Eğlendirme Dairesi Seviyor Sevmiyor Kara Yazı Adı: Zehra Terapist Adım Başı Kafe Güzel GünlerRecep İvedik Güneşin Karanlığı Recep İvedik 3 Meryem Deliha Gerçek Kesit: Manyak Feride 2021 / Dört Duvar